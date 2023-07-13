غدا .. بدء التسجيل في النسخة السادسة من "ترايثلون دبي للسيدات"

المصدر: وام

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أعلن مجلس دبي الرياضي عن فتح باب التسجيل في النسخة السادسة من "ترايثلون دبي للسيدات 2023"، والذي ينظمه المجلس في 22 أكتوبر المقبل، بالتعاون مع نادي دبي للسيدات.

وتتاح المشاركة في التسجيل أمام جميع السيدات من مختلف المستويات البدنية وجميع الجنسيات من داخل وخارج الدولة، باعتباره الحدث الرياضي الأول من نوعه في المنطقة المخصص للسيدات فقط.

ويبدأ التسجيل للمشاركة في الحدث غدا “الجمعة”، ويستمر حتى 15 أكتوبر المقبل، عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لمجلس دبي الرياضي.

ويحتضن نادي دبي للسيدات بمنطقة جميرا منافسات النسخة السادسة من الترايثلون، والذي يتضمن 3 رياضات هي: السباحة، الجري، والدراجات الهوائية لمسافة تصل إلى أكثر من 40 كيلومترًا.

ويأتي الترايثلون ضمن مبادرات مجلس دبي الرياضي لتعزيز نشر ثقافة ممارسة النشاط البدني بين النساء، سواء على الصعيد التنافسي أو على مستوى الممارسة.

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