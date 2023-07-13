«الإمارات للجوجيتسو» جاهز لمنافسات مونديال منغوليا

المصدر: أبوظبي - البيان

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توجه أبطال منتخب الإمارات الوطني للجوجيتسو، أمس، إلى منغوليا، للمشاركة في بطولة العالم للجوجيتسو، والتي ينظمها الاتحاد الدولي، وتستضيفها العاصمة أولان باتور، خلال الفترة من 15 إلى 20 يوليو الجاري، بمشاركة 500 لاعب ولاعبة من 43 دولة.

وتعد هذه المشاركة الدولية الرابعة للمنتخب الوطني للجوجيتسو للموسم الحالي بعد بطولة آسيا في تايلاند، بجانب بطولتي الجائزة الكبرى في بانكوك وباريس، إلا أنها تعتبر محطة مهمة للغاية للمنتخب الوطني قبل دورة الألعاب الآسيوية في الصين شهر سبتمبر المقبل.

وترأس بعثة المنتخب الوطني للجوجيتسو فهد علي الشامسي الأمين العام للاتحادين الإماراتي والآسيوي للجوجيتسو، ومبارك صالح المنهالي مدير الإدارة الفنية للاتحاد، وتضم كلاً من رامون ليموس المدير الفني للمنتخب، إلى جانب 22 لاعباً ولاعبة من نخبة نجوم الدولة الساعين إلى مواصلة مسيرة الإنجازات على الساحة العالمية.

وقال فهد علي الشامسي: «يتمتع لاعبو ولاعبات المنتخب الوطني بأعلى درجات الجاهزية، وهم على أهبة الاستعداد للمنافسة على اللقب، بعد أسابيع عدة في معسكر تدريبي خارجي بالسويد، أسهم في رفع المستويات الفنية والمهارية والذهنية للاعبين، ومكنهم من الوصول إلى أعلى درجات التركيز المطلوبة للمنافسة، والحفاظ على القمة».

وأشاد الشامسي بالدعم الكبير للقيادة الرشيدة، وتوجيهاتها بتوفير كل المقومات، التي تؤهل أبطال وبطلات الإمارات للمنافسة على أكبر الألقاب العالمية، وقال الشامسي: «بطولة العالم هدف أساسي من ضمن أهدافنا وأولوياتنا السنوية، ويعمل فريق العمل بالاتحاد للتجهيز لها بشكل جيد على ضوء تعليمات عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، ومتابعته لكل التفاصيل المتعلقة بإعداد المنتخب الوطني وتحقيقه للأهداف المنشودة.

هدف

وأضاف الشامسي: «يرتبط المنتخب الوطني بعلاقة وطيدة مع بطولة العالم للجوجيتسو، ويدخل المنافسات وهو متربع على عرش البطولة للأعوام الثلاثة الماضية، ويدرك اللاعبون المسؤولية الملقاة على عاتقهم، للحفاظ على اللقب في مواجهة أقوى المنتخبات العالمية، وقد أسهم المعسكر التدريبي الخارجي والعمل المتواصل مع الجهاز الفني في رفع جاهزيتهم للمنافسة العالمية والتكيف مع أساليب وتقنيات النزالات المختلفة».

ومن جهته، قال رامون ليموس، مدرب المنتخب الوطني: «جهزنا منتخباً قوياً يملك كل المواصفات المطلوبة للذهاب بعيداً في المنافسة، مع التركيز خلال الأيام الماضية على الجوانب التي تحتاج إلى التطوير، وتضم تشكيلة المنتخب عناصر تجمع بين الشباب والخبرة وتظهر أعلى درجات الانسجام والتماسك، وكلهم عازمون على تقديم الأداء، الذي يليق بهم وبقيمة المنتخب، الذي أصبح رقماً صعباً على المستوى العالمي، ونهدف من خلال مشاركتنا في البطولة إلى التتويج وتحقيق أكبر عدد من الميداليات الملونة».

ثقة

وتابع: بالنظر إلى النتائج التي حققها المنتخب مطلع هذا العام، وفوزه بلقب البطولة الآسيوية في تايلاند، ولقبي الجائزة الكبرى في بانكوك وباريس على التوالي، فإننا متفائلون بقدرة لاعبينا على مواصلة مسيرة الإنجازات، وكتابة فصل جديد من الانتصارات والوقوف مجددا على قمة العالم.

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