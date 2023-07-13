140 فعالية في «إلى القمم يا أصحاب الهمم»

المصدر: دبي - البيان

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دشن نادي دبي لأصحاب الهمم نشاطه الصيفي في نسخته السابعة تحت شعار «إلى القمم يا أصحاب الهمم»، والذي يشتمل على 140 فعالية في محاور عدة، المستقبل والابتكار والاستدامة والمهارات الحياتية، والتي تتناسب مع مختلف الإعاقات من أجل استثمار أوقات الصيف بما يعود على «أصحاب الهمم» المشاركين في الحدث بالمنفعة الذهنية والبدنية، وتعريف أولياء الأمور بالفعاليات المختلفة التي يقدمها النادي، والتعريف بمسابقاته المختلفة التي تكسب «أصحاب الهمم» مهارات علمية، واجتماعية وثقافية ورياضية.

وبشأن الرعاية الماسية لهيئة كهرباء ومياه دبي للنشاط الصيفي للنادي قال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «يسعدنا المشاركة مجدداً في رعاية النشاط الصيفي» الذي ينظمه نادي دبي لأصحاب الهمم، انطلاقاً من المسؤولية المجتمعية لهيئة كهرباء ومياه دبي، وحرصنا على دعم المبادرات الوطنية من أجل دعم وتمكين أصحاب الهمم، وذلك في إطار التزامنا بتحقيق السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم، التي أطلقها سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بهدف إيجاد مجتمع دامج خال من الحواجز يضمن التمكين والحياة الكريمة لأصحاب الهمم وأسرهم، ومبادرة (مجتمعي... مكان للجميع) التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، والتي تهدف إلى تحويل دبي بالكامل إلى مدينة صديقة لأصحاب الهمم.

إشادة

وأشاد معالي سعيد الطاير بجهود نادي دبي لأصحاب الهمم في تنظيم النشاط الصيفي «إلى القمم يا أصحاب الهمم»، حيث إن هيئة كهرباء ومياه دبي الراعي الماسي لهذه الفعالية، مشيراً إلى أن الهيئة تلتزم بدمج وتمكين أصحاب الهمم في العمل والمجتمع، كما تحرص على دعم المبادرات والفعاليات المجتمعية التي تهدف إلى إتاحة الفرص لأصحاب الهمم لإطلاق طاقاتهم وإثبات قدراتهم، فضلاً عن مساعدتهم على الاندماج بصورة كاملة كأشخاص فاعلين في المجتمع.

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