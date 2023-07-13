«ملاكمة الإمارات» تستعد للألعاب الآسيوية من كازاخستان

المصدر: دبي - البيان

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يخوض منتخب الإمارات للملاكمة معسكراً خارجياً، من المرجح أن يكون في كازاخستان، خلال شهر أغسطس المقبل، استعداداً لدورة الألعاب الآسيوية المقرر إقامتها في مدينة «هانجزو» الصينية سبتمبر المقبل.

وحقق منتخب الملاكمة ميداليتين برونزيتين خلال مشاركته في دورة الألعاب العربية بالجزائر، المقامة حالياً، عبر ملاكمتيه جواهر الأميري في منافسات وزن 48 كجم، وهيا جاسم في منافسات وزن 52 كجم.

وعبر محمد مصبح الشبلي، المدير الفني لمنتخب الإمارات للملاكمة، عن سعادته بالإنجاز.

وشارك منتخب الملاكمة في الدورة العربية بـ4 ملاكمين هم نواف علي الزحمي، وحسين الشمار، وجواهر الأميري، وهيا جاسم.

وقال الشبلي: كان من المفترض سفر الملاكم سلطان النعيمي، ولكن لم يتمكن بسبب ظروف عدم التفرغ من العمل، فتم استبداله بالملاكمة هيا جاسم، التي كانت على قدر التحدي هي وزميلتها جواهر الأميري وحققتا ميداليتين.

نجاح

وأضاف أن نجاح هيا جاسم في تحقيق ميدالية يؤكد جدوى الاستراتيجية التي يتبعها اتحاد الملاكمة بالاهتمام بقاعدة اللاعبين واللاعبات، وتجهيزهم بنفس القدر من التركيز، دون وجود فوارق للذين يشاركون عن باقي زملائهم، بدليل مشاركة لاعبة في أخر لحظة ونجاحها في تحقيق المطلوب منها.

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