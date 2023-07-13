تتويج «شطرنج الإمارات» بالذهب في «عربية الجزائر» اليوم

المصدر: الجزائر: علي الظاهري - مسعد عبدالوهاب

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يتوج اليوم منتخبنا للشطرنج بالميداليتين الذهبيتين اللتين ضمنهما أول من أمس في منافسات الفرق للرجال والسيدات في الشطرنج السريع.

ويسعى منتخبنا الوطني للشطرنج إلى مواصلة التألق ضمن منافسات دورة الألعاب العربية بنسختها الـ 15 التي تستضيفها الجزائر خلال الفترة من 5 إلى 15 يوليو الجاري تحت شعار «بالرياضة نرتقي.. وفي الجزائر نلتقي»، وبعد ختام مسابقة الشطرنج السريع، يشارك منتخبنا في بطولة الشطرنج الخاطف للرجال والسيدات في 9 جولات خلال اليوم الختامي.

ويتطلع منتخبنا للكرة الطائرة للسيدات إلى حصد الميدالية البرونزية ، ويلتقي منتخبنا في العاشرة من صباح يوم غدٍ منتخب الأردن في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بعد خسارته أمام نظيره التونسي 0 - 3 في المباراة التي جمعتهما أمس بحضور يوسف سيف خميس سباع آل علي سفير الدولة لدى الجزائر، والشيخة حياة بنت عبد العزيز آل خليفة نائب رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية، والمستشارة منى الشامسي رئيسة لجنة الاستئناف في دورة الألعاب العربية.

والتقى سفير الدولة بلاعبات منتخب الطائرة عقب المباراة مثنياً على أداء اللاعبات والجهود التي بذلنها في المباريات التي خضنها بالدورة، مشيراً إلى فارق الخبرة التي منحت الفوز لمنتخب تونس لافتاً إلى أن قواعد التنافس الشريف تقضي بتقبل الخسارة لأن الكل فائز في ميادين التنافس الرياضي. وتوج منتخبنا الوطني للمبارزة بالميداليتين الفضيتين في مسابقتي الفلوريه والإيبيه.

ومثل منتخب الرجال وصيف مسابقة الفلوريه الثلاثي حمد الجلاف وخالد المرزوقي وخليفة الكعبي فيما ضم منتخب السيدات الحائز على فضية الإيبيه اللاعبات فجر المرزوقي وزينب الحوسني وشيخة الزعابي.

وبالرباعية الجديدة ارتفع رصيد الإمارات إلى 13 ميدالية ملونة والغلة قابلة للزيادة بعد فضيتي المبارزة وبرونزيتي الملاكمة عن طريق اللاعبة جواهر الأميري الحاصلة على المركز الثالث في منافسات وزن 48 كغم، وهيا جاسم الفائزة بالمركز الثالث «مكرر» في منافسات وزن 52 كغم، حيث تعتبر البرونزيتان هما الأوليان لسيدات الملاكمة في تاريخ مشاركتنا في دورة الألعاب العربية.

إنجاز تاريخي

وهنأ الشيخ المهندس سالم بن سلطان القاسمي، رئيس الاتحادات الآسيوي والعربي والإماراتي للمبارزة الذي شهد منافسات اليوم الثاني، اللاعبين واللاعبات مشيداً بالإنجاز التاريخي الذي حققته مبارزة الإمارات في الدورة العربية، كما هنأ إداري الفريق علي جابر المرزوقي والجهاز الفني المكون من مدرب الفلوريه أسامة عادل قنديل ومدرب الإيبيه الروسي جورجي لامانوف.

وأشاد سلطان بن الشيخ بن مجرن رئيس وفد الدولة، بتألق لاعبينا ولاعباتنا في مختلف منافسات النسخة 15 للدورة العربية من بينها منتخب المبارزة، وقال إن التحدي ما زال مستمراً وأبناء وبنات الإمارات على قدر الطموح والمسؤولية وقادرون على تحقيق مزيد من الإنجازات في المحفل العربي الذي يعتبر حدثاً مميزاً للغاية، مثمناً جهود اللاعبين والجهازين الفني والإداري لمنتخباتنا الوطنية ولجميع أفراد البعثة.

وتوجه رئيس الوفد بالشكر والتقدير إلى يوسف سيف بن سباع آل علي سفير الدولة لدى الجزائر على دعمه وحضوره لمساندة كافة المنتخبات الوطنية التي تمثل الدولة في مختلف الألعاب والرياضات إضافة إلى تقديم كل التسهيلات لنجاح مشاركة رياضة الإمارات في العرس الرياضي العربي.

نتائج مشرفة

وأضاف سلطان بن مجرن أن النتائج تعتبر مشرفة إلى جانب المستوى الذي قدمه أبناء الإمارات في الدورة العربية حتى الآن رغم المدة الزمنية القصيرة في فترة الإعداد، إلا أن المشاركة جاءت مميزة على مدار الأيام الماضية وتدعو للفخر خاصة في ظل مشاركة العديد من المنتخبات بوجوه وأسماء واعدة تخوض استحقاقات خارجية لأول مرة، مؤكداً أن أبناء الإمارات قادرين على رفع غلى الميداليات وتعزيز رصيد الإنجازات قبل ختام الدورة العربية.

محطة إعداد

وقال عبدالله الحمادي قائد منتخب المبارزة إن دورة الألعاب العربية خير إعداد لاستحقاقات منتخب المبارزة القادمة وفي مقدمتها بطولة العالم للمبارزة المزمع إقامتها في مدينة ميلان الإيطالية من 21 إلى 30 يوليو الجاري، مشيراً إلى أن الخسارة أمام المنتخب الكويتي العريق الذي بدأ مشواره في اللعبة منذ الثمانينات، لا تقلل من شأن منتخبنا الذي سبق له الفوز على الكويت في البطولة العربية التي أقيمت في البحرين في يناير الماضي وحقق فيها منتخبنا فضية مسابقة الإيبيه.

واعتبر علي المرزوقي مدير المنتخب أن ما تحقق يعد إنجازاً تاريخياً كونه تحقق للمرة الأولى وأمام منافسين أقوياء من ضمنهم مصنفين.

هدف

وتخوض منتخباتنا الوطنية التحدي في العديد من المنافسات الرياضية اليوم.

ويستهل منتخبنا الوطني لرفع الأثقال مشاركته في الألعاب العربية عبر مشاركة الثنائي عيسى رجب في منافسات وزن 89 كغم بينما تشارك لاعبتنا مي المدني في منافسات وزن 71 كغم.

ويستأنف منتخبنا الوطني للدراجات الهوائية منافساته عبر مشاركة لاعبتنا مروة سلمان في سباق الفردي العام للسيدات لمسافة 58.6 كلم في مدينة تيبازة، فيما يسدل الستار على آخر السباقات يوم غدٍ بمشاركة دراجي منتخبنا الوطني في سباق الفردي العام للرجال لمسافة 146.5 كلم.

وتنطلق في المدينة ذاتها منافسات الفردي والزوجي لبطولة كرة الطاولة، ويستهل منتخب الكاراتيه مشاركته في الدورة والذي يضم 4 لاعبات يخضن مسابقات الكوميتيه وهنّ: فاطمة خصيف صاحبة ذهبية آسيا في الكوميتيه لوزن تحت 68 كجم، وحوراء العجمي، واليازية خالد وسارة العمري، علاوة على سليمان الملا وهو اللاعب الوحيد في صفوف المنتخب.

وقال إداري المنتخب أحمد سالم أحمد: المنتخب جاهز وتم وضع اللمسات الأخيرة على التحضيرات خلال التدريب في الجزائر والحالة الفنية والمعنوية لعناصر المنتخب مرتفعة وسيدخلون إلى البساط بآمال كبيرة من أجل ترك بصمة في أكبر محفل عربي، ويعزز طموحنا أننا ندخل البطولة وبحوزتنا 3 ميداليات ذهبية في البطولة العربية السابقة، كما أن المشاركة محطة إعداد للألعاب الآسيوية القادمة.

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