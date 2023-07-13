100 موهبة وطنية يتخرجون في «تحدي صقور المستقبل» للغولف

المصدر: دبي - فائز بجبوج

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اختتم اتحاد الغولف، أول من أمس، موسم «تحدي صقور المستقبل»، البرنامج الوطني الواعد لاتحاد اللعبة لمواصلة اكتشاف المواهب الناشئة.

وسلم اللواء «م» الطيار عبدالله السيد الهاشمي، نائب رئيس اتحاد الإمارات للغولف المتميزين منهم الشهادات الرسمية، وأقيم البرنامج الذي استمر لـ 9 أشهر تحت رعاية الهيئة العامة للرياضة، وشهد مشاركة 6 أكاديميات، وتخرج فيه 100 من المواهب المواطنة.

وتناوب على استضافة البرنامج أندية خور دبي، وأبوظبي للغولف، ونادي العين، ونادي الحمراء في رأس الخيمة، ونادي الغولف في الشارقة، ونادي الزوراء في عجمان. ولم تقتصر جهود اتحاد الغولف ، على برنامج «تحدي صقور المستقبل» فحسب، بعد أن أثمرت جهود الاتحاد بالتعاون مع وزارة التربية، في إدراج الغولف في المنهج الرياضي بداية من الفصل الثاني (يناير 2023) .

وقال اللواء «م» الطيار عبدالله الهاشمي: «برنامج «تحدي صقور المستقبل» يمثل العمود الفقري للغولف الوطني في الدولة، وحجر أساس لتطور اللعبة، وتطلعاتنا كبيرة في أن نصل إلى أكبر عدد ممكن من الطلاب والأسر ضمن استراتيجية الاتحاد، نحو مواصلة اكتشاف وتقديم أفضل لاعبي الغولف المستقبليين».

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