منتخب الجودة يتحضر لـ «بودابست ماستر»

المصدر: (صوفيا - البيان)

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انتقل منتخبنا الأول للجودو أمس للمرحلة الثانية من الإعداد خلال معسكره في جبال (فيتوشا) البلغارية القريبة من العاصمة صوفيا تحضيراً للمشاركة في بطولة بودابست للماستر للجودو التي تقام في العاصمة المجرية خلال الفترة من 4 - 6 أغسطس المقبل، وتعد واحدة من أهم وأبرز بطولات الاتحاد الدولي للجودو، والتي تأتي ضمن برنامج إعداد المنتخب، استعداداً لاستضافة بطولة أبوظبي غراند سلام للجودو خلال الفترة من 24 – 26 أكتوبر المقبل، ضمن أسبوع أبوظبي للألعاب القتالية الذي ينظمه اتحاد الإمارات للجودو، وتتخلله بطولة المحاربين القدامى.

وتقدمت 42 دولة حتى الآن بطلبات للمشاركة في بطولة الماستر للجودو، قبل إغلاق باب التسجيل يوم 28 يوليو الحالي ومن بين اتحادات 5 اتحادات عربية هي الإمارات، البحرين، المغرب، الجزائر وتونس.

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