الحمادي يفتتح رصيد الإمارات من الميداليات في «بارالمبية القوى»

المصدر: باريس - وام

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أحرز محمد الحمادي، لاعب منتخب الإمارات لألعاب القوى لأصحاب الهمم، الميدالية الفضية في سباق 400م لفئة «T34» ببطولة العالم لألعاب القوى البارالمبية «باريس 2023».

وتعد هذه الميدالية الأولى للإمارات في بطولة العالم المقامة حالياً في باريس، بمشاركة ما يقرب من 1300 لاعب ولاعبة من 107 دول، والتي تعد المسابقة الأهم على مستوى ألعاب القوى البارالمبية في العالم، بعد دورة الألعاب البارالمبية.

واستطاع الحمادي تحقيق المركز الثاني في السباق محققاً الرقم الشخصي الأفضل في مسيرته، وقدره 49:11 ثانية، ومتفوقاً على مجموعة من أفضل لاعبي العالم، في حين فاز بالمركز الأول والميدالية الذهبية التايلاندي راتانا شالوات.

ومن المنتظر أن يخوض الحمادي سباقين آخرين ، وهما سباق 100م لفئة «T34» اليوم، وسباق 800م لفئة «T34» الاثنين المقبل.

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