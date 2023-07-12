ضابط بشرطة أبوظبي يجتاز 6 جولات في «سباق الكوكب»

المصدر: أبوظبي - البيان

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اجتاز الرائد أحمد حسين الكثيري من شرطة أبوظبي، 6 سباقات صحراوية عابراً خمس قارات بعد إنهاء السباق الذي أقيم في دولة منغوليا ضمن سلسلة سباق الكوكب في الفترة من 17 حتى 24 يونيو 2023 لتنضم دولة الإمارات لنادي «4DESERT GRAND SLAM PLUS» وانضمام شرطة أبوظبي إلى هذا النادي عالمياً.

وأوضحت اللجنة المنظمة أن 31 دولة نافست في سلسلة «سباق الكوكب» المصنف من فئة «الترا ماراثون»، والذي امتدت مراحله الأخيرة لمدة 7 أيام متواصلة بطول 250 كيلومتراً عبر منغوليا، وهو واحد من سلسلة سباقات Racing The planet الصحراوية وهنأت المتسابق الإماراتي على مشاركته المتميزة في النسخة السابعة عشرة ومنحته جائزة تقديراً لروحه الرياضية العالية ضمن فئة الجوائز الخاصة.

وأوضح الكثيري أنه حمل شعار البرنامج الوطني للتبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية (حياة) باعتباره سفيراً للبرنامج، وذلك طيلة امتداد فترة السباق في منغوليا، وجميع السباقات في القارات التي شارك فيها ضمن حملة أبوظبي لدعم البرنامج الوطني للتبرع وزراعة الأعضاء (حياة)، وبهدف تشجيع كل أفراد المجتمع على التسجيل كمتبرعين في الأعضاء والأنسجة والإسهام في تحسين جودة حياة المرضى الذين يعانون من الفشل العضوي ولإبراز جهود دولة الإمارات الإنسانية في الاهتمام بتحسين جودة حياة المجتمع.

وأعرب عن شكره وتقديره للدعم والتشجيع المستمرين الذي حظي بهما من القيادة الشرطية، معرباً عن تطلعه إلى الاستمرار والمساهمة في تعزيز المشاركات باسم دولة الإمارات ضمن المحافل الرياضية العالمية، لافتاً إلى أن سباق الكوكب عبارة عن سلسلة سباقات تقام في 5 قارات مختلفة ومسافة كل سباق 250 كم، ومجموع السباقات التي تم الانتهاء منها 1500 كم.

وكان المتسابق قد حصل على المركز الأول في أطول سباق صحراوي عام 2018، وجائزة الإمارات للإنجازات الوطنية القياسية عام 2019، ويعد أول إماراتي يجتاز سباق الرمال المغربية عام 2019، ونجح في التأهل للأولمبياد الخاص «السباق العالمي UTMB»، ويعد أول لاعب عربي ينضم لنادي 4DESERT GRAND SLAM PLUS وحقق المركز الثاني في أبرد ماراثون بالعالم في عام 2022.

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