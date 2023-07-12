هويشل عضواً بـ «فنية عربية اليد»

المصدر: دبي - فائز بجبوج

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رشح الاتحاد العربي لكرة اليد عوض هويشل عضو لجنة المسابقات في الاتحاد العربي لليد ليكون عضواً في اللجنة الفنية المشرفة على البطولة العربية 38 للأندية الأبطال (تصفيات بطولة العالم للأندية - السوبر غلوب بالسعودية) والمقرر إقامتها بالدمام في المملكة العربية السعودية الشقيقة خلال الفترة من 16 إلى 27 أغسطس المقبل.

ووجه هويشل الشكر للاتحاد العربي لليد على التكليف بهذه المهمة متمنياً أن يكون عند حسن الظن.

وأكد لـ«البيان» أن فريق اليد بنادي الجزيرة الذي سيشارك بهذه البطولة يسعى للتمثيل المشرف للدولة.

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