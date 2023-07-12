«قفز الحواجز» يشارك في دولية بلجيكا

المصدر: (برلين - البيان)

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تتوجه بعثة منتخب الإمارات لقفز الحواجز من ألمانيا إلى بلجيكا ،اليوم، للمشاركة في بطولة «بلجيكا الدولية» من فئة النجمتين، التي تنطلق يوم غد، وتستمر لمدة يومين.

وتأتي المشاركة ، ضمن برنامج الإعداد لدورة الألعاب الآسيوية ، وأولمبياد باريس 2024. ويقام المعسكر في ألمانيا بدعم ورعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي، وإدارة وإشراف الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي للسيدات، ونادي العين للسيدات، مالك ومؤسس إسطبلات الشراع.

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