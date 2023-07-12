185 لاعباً في بطولة الإمارات المفتوحة للمواي تاي

المصدر: أبوظبي – البيان

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أعلن اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ عن إغلاق باب التسجيل في منافسات بطولة الإمارات المفتوحة للمواي تاي للرجال والسيدات ستنطلق بعد غدٍ وتستمر حتى الأحد المقبل في فيستفال دبي أرينا، ضمن أجندة بطولاته للموسم الحالي الداعمة لمسيرة تطوير قاعدة اللعبة وتشجيع الأندية واللاعبين على المشاركة والتفاعل بكافة المسابقات.

ووصل عدد المشاركين في البطولة 185 لاعباً يمثلون 35 نادياً، ما يؤكد الإقبال الكبير على المشاركة والتفاعل غير المسبوق الذي تشهده البطولة ودورها في استقطاب اللاعبين من داخل وخارج الدولة ابتداء من سن 17 وحتى 40 عاماً، للتنافس في 24 وزناً: (تحت 45 كجم سيدات) (تحت 48كجم رجال وسيدات) (تحت 51 كجم رجال سيدات) (تحت 57 كجم رجال وسيدات) (تحت 60 كجم رجال وسيدات) (تحت 63.5 كجم رجال وسيدات) (تحت 67 كجم رجال وسيدات ) (تحت 71 كجم رجال وسيدات) (تحت 75 كجم رجال وسيدات ) (فوق 75 كجم سيدات) (تحت 81 كجم رجال وسيدات) (تحت 86 كجم رجال وسيدات) (تحت 91 كجم رجال) (فوق 91 كجم رجال).

وينتظر أن تنطلق البطولة بعمليات قياس الوزن والفحص الطبي للمشاركين اعتباراً من يوم غدٍ في فندق هوليدي ان فيستفال سيتي من الساعة 4 عصراً وحتى التاسعة مساءً، ومن ثم تنطلق منافسات البطولة بالأدوار التأهيلية بعد غد من الساعة 8 صباحاً وتستمر حتى 9 مساء وفي اليوم الذي يليه تنطلق منافسات الأدوار التأهيلية عند الساعة 2 ظهراً وحتى 9 مساءً، فيما تنطلق مواجهات اليوم الختامي بأدوار نصف النهائي والنهائيات بتمام الساعة 2 ظهراً وتختتم المنافسات عند الساعة 9 مساءً.

تطوير

وقال عبدالله سعيد النيادي رئيس الاتحاد الآسيوي والعربي للمواي تاي رئيس اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ: «يسر اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ تنظيم بطولة الإمارات المفتوحة للمواي تاي في موسم العطلة الصيفية انطلاقاً من خططنا الرامية لتقديم الأنشطة والمسابقات لقاعدة اللعبة من الأندية واللاعبين، دعماً لاستثمار طاقات الشباب والمواهب الواعدة وتقديم لهم أفضل الفرص والبطولات الهادفة للممارسات الإيجابية في المجتمع، من أجل التنافس والاحتكاك والاستفادة من التجارب الطموحة التي تساعدهم على تطوير مستوياتهم الفنية، مؤكداً حرص الاتحاد على مواصلة تقديم كافة محاور التطوير والتقدم بمسيرة المواي تاي بعد أن حققت الكثير من الإنجازات والمساهمات الكبيرة لرياضة الإمارات خلال الفترات الماضية».

وأضاف: «تمثل مشاركة 185 لاعباً و35 نادياً في بطولة الإمارات المفتوحة للمواي تاي للرجال والسيدات مكسباً جديداً لأجندة البطولات التي ينظمها الاتحاد على مدار الموسم، ويجسد مدى التفاعل الكبير للأندية واللاعبين مع أنشطتنا ومسابقاتنا المتنوعة، ما يساهم في دعم الأهداف المنشودة من تنظيم البطولة ويعزز خطط وفرص التطوير المستمرة للارتقاء بقاعدة اللعبة ورفد مسيرتها بمزيد من الخبرات والتجارب المهمة، مشيدا بمستوى الإقبال الكبير للاعبين سواء من داخل وخارج الدولة، متمنياً التوفيق والنجاح لكافة المشاركين في منافسات البطولة، داعياً جماهير ومحبي المواي تاي لحضور منافسات البطولة والاستمتاع بأجواء الحدث».

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