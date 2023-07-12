مدير المنتخب لـ «البيان»: الأولمبياد الخاص الإماراتي تألق في «برلين 2023»

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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أكد سرور سعيد مدير منتخب الإمارات للأولمبياد الخاص أن الأولمبياد الخاص الإماراتي حقق نتائج مشرفة ومرضية في دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص برلين 2023 التي اختتمت أخيراً في العاصمة الألمانية، مشيداً بأداء أبطال وبطلات الإمارات من أصحاب الهمم الذين نجحوا في تحقيق إنجاز جديد للدولة في المحفل العالمي. وحصد الأولمبياد الخاص الإماراتي 73 ميدالية ملونة في الألعاب العالمية برلين 2023 بواقع 18 ذهبية و22 فضية و33 برونزية.

وقال سرور سعيد لـ «البيان»: «إن مشاركة الإمارات في الألعاب العالمية جاءت مرضية ومشرفة والأبطال والبطلات من أصحاب الهمم أدوا ما عليهم وتجاوزوا التوقعات بفضل الإصرار والرغبة على تحقيق إنجاز للرياضة الإماراتية، واختتمت بحصد عدد ممتاز من الميداليات وصل إلى 73 ميدالية، إذ كانت المشاركة إيجابية للغاية، وأكدت على أن الأولمبياد الخاص يمضي في الطريق الصحيح ويحقق أهدافه».

أجواء إيجابية

وأضاف: «الأجواء كانت إيجابية في ألعاب برلين، حيث كنا قد اشتقنا لأجواء البطولات بعد فترة توقف بسبب جائحة كورونا عقب الألعاب العالمية التي استضافتها الإمارات 2019 وحققت نجاحات باهرة»، مشيراً إلى أن «الإعداد والتجهيز لألعاب برلين كان له دور كبير في تحقيق تلك الإنجازات بعدما مر بمراحل عدة واشتمل التجهيز على كل النواحي الفنية والبدنية والنفسية لتحضير اللاعبين بأفضل صورة ممكنة، خصوصاً وأن الأولمبياد الخاص الإماراتي شارك في 20 رياضة فردية وجماعية خلال ألعاب برلين».

وكشف سرور سعيد عن أن منتخب الإمارات للأولمبياد الخاص ينتظر بداية موسم 2023 - 2024 من أجل التحضير للبطولات المقبلة، لافتاً إلى أن الأولمبياد الخاص سيبدأ خلال الفترة المقبلة التحضير للمشاركة في الألعاب الشتوية للأولمبياد الخاص إيطاليا 2025، وسيتم وضع برنامج متكامل للإعداد حتى موعد المشاركة في البطولة، وقال: «نأمل أن تكون بداية موسم جديد حافل بالرغبة والحماس لمواصلة المسيرة الناجحة للأولمبياد الخاص الإماراتي مع كوكبة من أصحاب الهمم الذين شرفوا الرياضة الإماراتية».

يذكر أن الأولمبياد الخاص حقق 18 ميدالية ذهبية في رياضات الجمباز الإيقاعي والسباحة والريشة الطائرة والتزلج المدولب وألعاب القوى وكرة السلة للرجال والكرة الطائرة الشاطئية للرجال، و22 ميدالية فضية في البولينغ والبوتشي والدراجات والفروسية للسيدات والكرة الطائرة للسيدات، و33 ميدالية برونزية في التنس الأرضي والفروسية للرجال والشراع والسباحة وألعاب القوى والجودو.

وجاءت مشاركة الإمارات في الألعاب العالمية ببرلين بأكبر بعثة من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بلغ قوامها 167 فرداً، تنافست في 20 لعبة رياضية.

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