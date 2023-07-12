منتخب الرجبي يعود إلى الدولة بعد الإنجاز الآسيوي

المصدر: دبي - العوضي النمر

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أهدى الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس اتحاد الإمارات للرجبي، كأس البطولة الآسيوية لفئة الـ 15 لاعباً، والتي توج بها منتخب الإمارات للمرة الأولى في تاريخه، إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، الداعم الأكبر لرياضة الرجبي في الإمارات.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس اتحاد الرجبي لبعثة المنتخب فور وصولها إلى البلاد قادمة من لاهور الباكستانية، بعد أن حقق المنتخب إنجازاً غير مسبوق، بإحراز اللقب الآسيوي للرجال، بفوزه على نظيره باكستان على أرضه، ووسط جمهوره في مباراتي التصفيات، وتأهله لمستوى النخبة قارياً، بجانب هونج كونغ، وكوريا الجنوبية، وماليزيا.

وأكد الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم أن الدعم الكبير، الذي يقدمه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، لرياضة الرجبي وللمنتخبات الوطنية هو المحفز الرئيسي لتحقيق هذا الإنجاز غير المسبوق، وقال رئيس اتحاد الرجبي: «فوز منتخب الإمارات بلقب البطولة الآسيوية للمرة الأولى يعكس مدى التطور الكبير، الذي حققته اللعبة في الإمارات، خصوصاً أن الفوز بالكأس تحقق بعد الفوز على منتخب باكستان، الذي لعب على أرضه، ووسط جمهوره».

وشدد رئيس الاتحاد على أن وصول رجبي الإمارات لهذه الدرجة من التميز والإنجازات حافز كبير لتحقيق المزيد، خلال الفترة المقبلة، والتطلع لإنجازات أكبر».

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