منتخب سيدات مصر بطل «عربية السلة»

المصدر: (القاهرة - البيان)

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توج المنتخب المصري بطلاً لسيدات السلة العربية للمرة الخامسة بعد فوزه على نظيره المغربي 96 - 75 في ختام النسخة 13 التي أقيمت بمجمع الصالات باستاد القاهرة بحضور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري واللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي لكرة السلة والدكتور مجدي أبو فريخة نائب رئيس الاتحاد العربي رئيس الاتحاد المصري.

وعقب المباراة النهائية قام أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري واللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي ومجدي أبو فريخة نائب رئيس الاتحاد العربي رئيس الاتحاد المصري بتتويج منتخب مصر للسيدات بالميدالية الذهبية. وأشاد أشرف صبحي بنجاح البطولة، مؤكداً حرصهم على استضافة أي بطولة عربية على أرض مصر.

من ناحيته قال اللواء «م» إسماعيل القرقاوي إن عامل الخبرة كان وراء فوز المنتخب المصري باللقب، وأثنى رئيس الاتحاد العربي على الأداء المميز للمنتخبات المشاركة، متمنياً للبطولة الاستمرار بقوة وفي أكثر من بلد عربي.

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