إنجاز تاريخي لـ«مبارزة الإمارات» في الألعاب العربية

المصدر: الجزائر: علي الظاهري - مسعد عبدالوهاب

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ضمنت مبارزة الإمارات على الأقل ميداليتين فضيتين بوصول منتخبي الفلوريه للرجال والإيبيه للسيدات إلى نهائي مسابقة الفرق في النسخة 15 لدورة الألعاب العربية التي تستضيفها الجزائر، وجاء تأهل منتخب الرجال بفوزه على الكويت بنتيجة 45 – 43 في نصف النهائي، كما عبر منتخب الإيبيه للسيدات بفوزه على منتخب السعودية بنتيجة 45 - 41 علماً بأنها المرة الأولى في تاريخ الدورات العربية التي تسجل فيها مبارزة الإمارات حضورها في النهائي، وينتظر منتخب المبارزة ميداليتين ذهبيتين متاحتين في النهائي.

وحصد منتخبنا الوطني للملاكمة ميداليتين برونزيتين في النسخة 15 لدورة الألعاب العربية التي تستضيفها الجزائر عن طريق لاعبتنا جواهر الأميري في منافسات وزن 48 كغم، واللاعبة هيا جاسم في منافسات وزن 52 كغم.

وبالميداليتين البرونزيتين لملاكمة الإمارات وبالميداليتين للمبارزة وفق ما ستسفر عنه المباراتان النهائيتان، ارتفع رصيد الإمارات إلى 13 ميدالية ملونة، لتضاف إلى المحصلة السابقة التي تحققت بواقع ذهبيتين سجلهما منتخب الشطرنج و7 برونزيات بواقع برونزيتين لألعاب القوى واحدة للرجال والثانية للسيدات، وبرونزية للدراجات الهوائية، و4 لقوى أصحاب الهمم.

شهد منافسات المبارزة الشيخ المهندس سالم بن سلطان القاسمي، رئيس الاتحادات الآسيوي والعربي والإماراتي للمبارزة، الذي أشاد بالإنجاز التاريخي الذي حققته مبارزة الإمارات في الدورة العربية، لتؤكد تطورها كحصاد لعمل سنوات بطموح الوصول إلى أعلى المستويات، مشيراً إلى أن الجزائر أعادت الروح إلى الألعاب العربية بتنظيمها للنسخة الـ 15 للألعاب العربية بعد غياب دام 12 عاماً، مشيداً بأداء مبارزي ومبارزات الإمارات، وهنأهم ومدربهم أسامة عادل قنديل وكل أفراد الجهازين الإداري والفني بالإنجاز.

وأشاد الشيخ سالم القاسمي بمستوى تنظيم الجزائر لدورة الألعاب العربية الـ 15. وعن المستوى الفني لرياضة المبارزة قال: «تابعت المنافسات والمستوى متطور في الأسلحة على مستوى الذكور والإناث، واكتشفنا مواهب ومهارات سيكون لها إنجازات أولمبية في المستقبل القريب خاصة بالنسبة للجزائر والأردن».

وعن رأيه في مستوى مبارزة الإمارات في المشاركة قال: «مبارزة الإمارات تسير في خط تصاعدي ووصولها إلى النهائي يبرهن على أنها تمضي على الطريق الصحيح».

منتخب الدراجات

وفي المنافسات الأخرى حقق دراج منتخبنا الوطني عبدالله آل علي المركز السادس في سباق الفردي ضد الساعة لمسافة 29.5 كلم في مدينة تيبازة، بينما جاءت لاعبتنا مروة سلمان في المركز الثامن في السباق المخصص للسيدات لمسافة 15.5 كلم.

وأحرز منتخبنا لكرة الطاولة فوزين متتاليين قبل إسدال الستار على دور المجموعات في منافسات الفرق، حيث فاز في المباراة الأولى عبر الفريق المكون من عبدالله البلوشي ومحمد محمود وعلي الحواي، على نظيره الليبي بنتيجة 3-1، وتخطى السودان بنتيجة 3-0 في المباراة الثانية.

سلة السيدات

ويخوض منتخبنا لكرة السلة للسيدات مواجهة قوية مع نظيره التونسي في الدور نصف النهائي، وأنهى المنتخب تحضيراته بالمران أمس على ملعب المباراة بقيادة المصري عصام عبد المعطي خورشيد المدير الفني للمنتخب، وسط روح عالية للاعبات الراغبات في بلوغ الدور النهائي في سابقة ستكون الأولى من نوعها.

وقالت أروى أحمد مديرة المنتخب: «رغم قوة المنتخب التونسي وخبرة لاعباته إلا أن ثقتنا في لاعباتنا كبيرة جداً وقد برهنّ على ذلك بفوزهن على الأردن 3 – 2 والصعود إلى المربع الذهبي.

الشطرنج السريع

وتصل منافسات بطولة الشطرنج السريع إلى الجولات الختامية، حيث يتطلع منتخبنا إلى تعزيز حضوره على منصات التتويج وإضافة إنجازات عربية جديدة بعد إحرازه الميداليتين الذهبيتين في منافسات الفرق للرجال والسيدات.

وأنهى منتخبنا الوطني لرفع الأثقال استعداده للمشاركة يوم غدٍ ، حيث يخوض لاعبنا عيسى رجب منافسات وزن 89 كغم، بينما تشارك لاعبتنا مي المدني في منافسات وزن 71 كغم.

الكاراتيه

ووصل منتخب الكاراتيه استعداداً لخوض المنافسات التي تستمر على مدى يومي غدٍ وبعد غدٍ، ويضم أحمد سالم أحمد إدارياً، ووحيد حسيني مديراً فنياً واللاعبات أمينة حاجي وحوراء محمد عباس وسارة حاتم العامري وفاطمة سالم خميس واللاعب سليمان عبد القادر الملا .

وأعربت جواهر الأميري لاعبة منتخبنا الوطني للملاكمة، عن فخرها وسعادتها بإحراز الميدالية البرونزية في البطولة التي شهدت مشاركة قوية من نخبة المنتخبات العربية، وقالت إن الفوز بالميدالية البرونزية في البطولة العربية بمثابة انطلاقة نحو تحقيق مزيد من الإنجازات لرياضة الإمارات في المستقبل

وأبدت هيا جاسم لاعبة منتخبنا الوطني للملاكمة، سعادتها باعتلاء منصة التتويج في دورة الألعاب العربية، وأضافت أن المشاركة جاءت ناجحة بفضل المجهود الجماعي والتحلي بروح الفريق الواحد بين جميع أعضاء وطاقم بعثة منتخبنا الوطني، متوجهة بالشكر والتقدير إلى كل من قدم لها الدعم في المهمة العربية أبرزهم الاتحاد الإماراتي للملاكمة واللجنة الأولمبية الوطنية.

وأكد طارق الياسي قائد منتخبنا الوطني لأصحاب الهمم أن طموحهم اعتلاء منصة التتويج في مسابقة كرة السلة على الكراسي والعودة إلى الوطن بإنجاز رياضي جديد عبر إحراز الميدالية الذهبية بعد أن حالفهم التوفيق في أكثر من مواجهة أمام المنتخبات المشاركة في دورة الألعاب العربية، مؤكداً ثقته بجميع زملائه اللاعبين الذين أكدوا بأنهم على قدر التحدي والمسؤولية بعد التسلح بالعزيمة والإصرار في كل مباراة تعامل معها المنتخب وفق خطة مرسومة من أجل الخروج بنتيجة إيجابية.

تمثيل مشرف

وشارك حكمنا الدولي سلطان الوالي، الحكم الإماراتي في إدارة نزالات الملاكمة بدورة الألعاب العربية بالجزائر، وجاءت مشاركة ممثل الإمارات في تحكيم الملاكمة بعد المشاركة الناجحة في العديد من البطولات الآسيوية والعالمية من بينها مونديال إسبانيا 2022، كما يعتبر أول حكم خليجي يحصل على أعلى مستوى في التصنيف الدولي «3 نجوم» في عام 2018.

وأعرب سلطان الوالي عن سعادته بالمشاركة في المحفل العربي الذي يضم نخبة من الحكام العرب من أصحاب الخبرة الطويلة، وتعتبر المشاركة العربية إضافة حقيقية لمشواره الذي بدأ 2004 في سلك التحكيم بعد ترشيحه بناء على التصنيف الدولي بالتنسيق مع الاتحاد الدولي للملاكمة، مشيراً إلى أن لعبة الملاكمة تعاني من قلة الحكام الخليجيين، ويأمل أن يضع بصمة إماراتية في هذا المجال، متوجهاً بالشكر والتقدير إلى اتحاد الإمارات للملاكمة واللجنة الأولمبية الوطنية على جهودهم من أجل نجاح المشاركة.

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