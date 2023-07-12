«غلوب سوكر» تتوسع في 4 قارات

المصدر: دبي - البيان

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كشفت غلوب سوكر، الجهة المنظمة لجوائز دبي غلوب سوكر المرموقة، والتي تستقطب سنوياً أبرز نجوم كرة القدم العالميين، أمس، عن إطلاق برنامج «الطريق إلى دبي» بهدف توسيع حضورها على المستوى العالمي، من خلال إقامة خمس حفلات جديدة لتوزيع الجوائز في أربع قارات خلال عام 2024.

وتشمل سلسلة غلوب سوكر العالمية الجديدة إقامة خمس حفلات مستقلة في أفريقيا والأمريكتين وآسيا وأوروبا والشرق الأوسط في العام المقبل، مع الإعلان عن التفاصيل المتعلقة بالمدن المستضيفة لها خلال الأشهر المقبلة.

ويدخل الفائزون بالجوائز الرئيسية على مستوى القارة، على سبيل المثال أفضل لاعب وأفضل لاعبة وأفضل نادٍ وأفضل وكيل أعمال، تلقائياً قوائم المرشحين النهائيين للحصول على جوائز دبي غلوب سوكر السنوية، التي تقام بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي.

وقال توماسو بيندوني، المدير التنفيذي لجائزة دبي غلوب سوكر، التي تتخذ من دبي مقراً لها: «استقطبت جوائز دبي غلوب سوكر على مدار 13 عاماً أبرز نجوم كرة القدم العالميين إلى الإمارة، وشهدنا خلال السنوات الأخيرة نمواً كبيراً في عدد الجوائز وعدد المعجبين المشاركين في التصويت والتغطية الإعلامية.

ونعتقد أن الوقت حان لتوسيع حضور الحفل، وإبراز دور دبي في هذا المجال، في مختلف أنحاء العالم». وأضاف: «توفر السلسلة العالمية الجديدة المزيد من الفرص لجميع المعنيين في كرة القدم العالمية، وتتيح لنا التفاعل مع المزيد من المشجعين.

ويمتد برنامج «الطريق إلى دبي» على مدى عام كامل، ويهدف إلى توجيه التركيز إلى الإمارة، كما يتيح لنا تسليط الضوء على الأندية واللاعبين والمدربين والمديرين والوكلاء والكشافين وغيرهم من الأطراف المعنية من جميع أنحاء العالم».

وتتيح جوائز دبي غلوب سوكر لعشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم التصويت للاعبين والمدربين والأندية وغيرهم لدخول القوائم المختصرة للمرشحين. وشهدت الفعالية منذ انطلاقها في عام 2010 زيادة في عدد الجوائز المقدمة، حيث ارتفع عددها من ثلاث إلى 21 جائزة، من بينها جائزة باور هاوس لأفضل لاعب ناشئ.

وشارك ما يزيد على 33 مليون شخص في عملية التصويت لاختيار المرشحين في القوائم المختصرة في العام الماضي، قبل أن تمنح لجنة تحكيم من خبراء كرة القدم كريم بنزيمة جائزة أفضل لاعب في العالم؛ وأليكسيا بوتيلاس جائزة أفضل لاعبة في العالم.

شراكة

وقال سعيد حارب، الأمين العام لمجلس دبي الرياضي: «نعتز بشراكتنا مع جوائز دبي جلوب سوكر، وهي الشراكة التي بدأت مع انطلاقة الحدث للمرة الأولى ليكون حدثاً كبيراً ينطلق من دبي نحو العالمية، والذي أصبح اليوم أحد أبرز الأحداث المرموقة في كرة القدم العالمية وملتقى نجومها وصناع القرار فيها».

وأضاف: «يوفر الشكل الجديد للجوائز واستحداث جوائز للقارات تحت عنوان (الطريق إلى دبي) فرصة لتقدير وتكريم المزيد من النجوم في مختلف القارات وتسليط الضوء على إنجازاتهم، وكذلك منح الفائزين منهم الفرصة ليكونوا بين المتنافسين على الجوائز في الحفل الرئيسي بدبي، وهو تطور يتناسب مع نمو الجائزة وتطورها ومكانتها الدولية المرموقة وتأثيرها على كرة القدم العالمية».

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