دورة الألعاب العربية .. برونزيتان لملاكمة الإمارات والمبارزة في النهائي للمرة الأولى

المصدر: وام

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تأهل منتخبا لمبارزة الفلوريه للرجال والإيبيه للسيدات إلى نهائي مسابقة الفرق في النسخة 15 لدورة الألعاب العربية التي تستضيفها الجزائر حاليا، وضمنا حصول الإمارات على ميداليتين جديدتين.

وجاء تأهل منتخب الرجال بفوزه على الكويت بنتيجة 45-43 في نصف النهائي، كما تأهل منتخب الإيبيه للسيدات بفوزه على نظيره السعودي بنتيجة 45-41.

وتعد هذه هي المرة الأولى في تاريخ الدورات العربية التي تتأهل فيها مبارزة الإمارات إلى الدور النهائي.

وفي الملاكمة حصد منتخبنا الوطني ميداليتين برونزيتين، عن طريق اللاعبتين جواهر الأميري في منافسات وزن 48 كجم، وهيا جاسم في منافسات وزن 52 كجم.

وبالميداليتين البرونزيتين لملاكمة الإمارات وميداليتي المبارزة وفق ما ستسفر عنه المباراتين النهائيتين، ارتفع رصيد الإمارات إلى 13 ميدالية ملونة.

وأشاد الشيخ المهندس سالم بن سلطان القاسمي، رئيس الاتحادات الآسيوي والعربي والإماراتي للمبارزة، بالإنجاز التاريخي الذي حققته مبارزة الإمارات في الدورة العربية لتؤكد تطورها كحصاد لعمل سنوات بطموح الوصول إلى أعلى المستويات.

وقال: "أعادت الجزائر الروح إلى دورات الألعاب العربية بتنظيمها النسخة الـ 15 بعد غياب دام 12 عاماً".

وأكد أن مبارزة الإمارات استفادت من المحك الفني القوي نظرا لمشاركة دول متقدمة في اللعبة على غرار الجزائر والأردن وتونس وفق ما أفرزته المنافسات.

وأوضح: "مبارزة الإمارات تسير في خط تصاعدي ووصولها إلى النهائي يؤكد أنها تمضي على الطريق الصحيح".

وأعربت جواهر الأميري لاعبة منتخبنا الوطني للملاكمة، عن سعادتها بإحراز الميدالية البرونزية في الدورة العربية التي شهدت مشاركة قوية من نخبة المنتخبات العربية.

وقالت: "الفوز بالميدالية البرونزية انطلاقة نحو تحقيق المزيد من الإنجازات لرياضة الإمارات في المستقبل".

أما هيا جاسم لاعبة منتخبنا الوطني للملاكمة، فقد أبدت سعادتها باعتلاء منصة التتويج في دورة الألعاب العربية.

وقالت: "المشاركة جاءت ناجحة بفضل الجهد الجماعي والتحلي بروح الفريق الواحد بين جميع أعضاء بعثة منتخبنا الوطني".

وعلى صعيد باقي النتائج، وفي الدراجات، حقق عبدالله آل علي دراج منتخبنا الوطني المركز السادس في سباق الفردي ضد الساعة لمسافة 29.5 كلم في مدينة تيبازة، بينما جاءت اللاعبة مروة سلمان في المركز الثامن في السباق المخصص للسيدات لمسافة 15.5 كلم.

وحقق منتخب كرة الطاولة فوزين متتاليين قبل إسدال الستار على دور المجموعات في منافسات الفرق، حيث فاز في المباراة الأول عبر الفريق المكون من عبدالله البلوشي، ومحمد محمود، وعلي الحواي، على نظيره الليبي بنتيجة 3-1، وتخطى السودان بنتيجة 3-0 في المباراة الثانية.

وعلى صعيد المواجهات المقبلة، يلتقي منتخبنا لكرة السلة للسيدات غداً، مع نظيره التونسي في الدور نصف النهائي.

وقالت أروى أحمد مديرة المنتخب: "برغم قوة المنتخب التونسي وخبرة لاعباته إلا أن ثقتنا كبيرة في لاعباتنا، خصوصا بعد الفوز على الأردن 3 – 2 والصعود إلى المربع الذهبي".

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