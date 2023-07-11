الرجبي يعود إلى الدولة بعد الإنجاز الآسيوي

المصدر: دبي - العوضي النمر

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أهدى الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس اتحاد الإمارات للرجبي، كأس البطولة الآسيوية لفئة الـ 15 لاعباً، والتي توج بها منتخب الإمارات للمرة الأولى في تاريخه، إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، الداعم الأكبر لرياضة الرجبي في الإمارات.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس اتحاد الرجبي لبعثة المنتخب فور وصولها إلى البلاد قادمة من لاهور الباكستانية، بعد أن حقق المنتخب إنجازاً غير مسبوق، بإحراز اللقب الآسيوي للرجال، بفوزه على نظيره باكستان على أرضه، ووسط جمهوره في مباراتي التصفيات، وتأهله لمستوى النخبة قارياً، بجانب هونج كونغ، وكوريا الجنوبية، وماليزيا.

وأكد الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم أن الدعم الكبير، الذي يقدمه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، لرياضة الرجبي وللمنتخبات الوطنية هو المحفز الرئيسي لتحقيق هذا الإنجاز غير المسبوق، وقال رئيس اتحاد الرجبي: «فوز منتخب الإمارات بلقب البطولة الآسيوية للمرة الأولى يعكس مدى التطور الكبير، الذي حققته اللعبة في الإمارات، خصوصاً أن الفوز بالكأس تحقق بعد الفوز على منتخب باكستان، الذي لعب على أرضه، ووسط جمهوره».

تميز

وشدد الشيخ محمد بن مكتوم على أن وصول رجبي الإمارات لهذه الدرجة من التميز والإنجازات حافز كبير لتحقيق المزيد، خلال الفترة المقبلة، والتطلع لإنجازات أكبر، وقال: «نأمل بمواصلة تحقيق طموحات اتحاد الرجبي في الفترة المقبلة، وفي مقدمتها الحصول على ميدالية في دورة الألعاب الآسيوية المزمع إقامتها بمدينة هانجتشو الصينية، في سبتمبر المقبل، وبعدها سيكون التركيز على تصفيات دورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024)».

تطور

من ناحيته عبر قيس الظالعي، رئيس الاتحادين الآسيوي والعربي للرجبي، عن سعادته بالإنجاز الكبير لمنتخب الإمارات بالفوز بالكأس الآسيوية، معرباً عن آماله بأن تواصل منتخبات الرجبي المختلفة نجاحها في النسخ المقبلة من الاستحقاقات لمختلف البطولات، وأكد الظالعي أن الفوز يجسد التطور الكبير، الذي طرأ على رياضة الرجبي في الإمارات، بما يتماشى مع الاستراتيجية، التي ينتهجها الاتحاد لتوسيع قاعدة الممارسة، وتطوير مستوى الرياضة.

وقال: «تأتي هذه الإنجازات ترجمة حقيقية لسياسة الاتحاد في النهوض باللعبة وتوسيع قاعدة الممارسين لها خصوصاً على مستوى طلبة المدارس، وتنفيذاً للاتفاقية، التي تم توقيعها مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي في مايو من العام الماضي، لتفعيل التعاون المشترك، بهدف نشر الوعي بأهمية رياضة الرجبي».

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