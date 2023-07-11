جلوب سوكر تطلق برنامج "الطريق إلى دبي" لتعزيز حضورها العالمي

المصدر: وام

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كشفت "جلوب سوكر"، الجهة المنظمة لجوائز دبي جلوب سوكر، والتي تستقطب سنوياً أبرز نجوم كرة القدم العالمية، اليوم عن إطلاق برنامج "الطريق إلى دبي" لتوسيع حضورها على المستوى العالمي، من خلال إقامة 5 حفلات جديدة لتوزيع الجوائز بمختلف القارات خلال 2024 .

وتشمل سلسلة "جلوب سوكر العالمية الجديدة إقامة 5 حفلات مستقلة في أفريقيا والأمريكيتين وآسيا وأوروبا والشرق الأوسط العام القادم، مع الإعلان عن التفاصيل المتعلقة بالمدن المستضيفة لها خلال الأشهر المقبلة.

ويدخل الفائزون بالجوائز الرئيسية على مستوى القارة، مثل أفضل لاعب وأفضل لاعبة وأفضل نادٍ وأفضل وكيل أعمال، تلقائياً قوائم المرشحين النهائيين للحصول على جوائز دبي جلوب سوكر السنوية، التي تُقام بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي.

وقال توماسو بيندوني، المدير التنفيذي لجائزة دبي جلوب سوكر: "استقطبت جوائز دبي جلوب سوكر على مدار 13 عاماً أبرز نجوم كرة القدم العالمية إلى الإمارة.. وشهدنا خلال السنوات الأخيرة نمواً كبيراً في عدد الجوائز وعدد المعجبين المشاركين في التصويت والتغطية الإعلامية.. ونعتقد أن الوقت حان لتوسيع حضور الحفل، وإبراز دور دبي في هذا المجال بمختلف أنحاء العالم".

وأضاف: "توفر السلسلة العالمية الجديدة المزيد من الفرص لجميع المعنيين في كرة القدم العالمية، وتتيح لنا التفاعل مع المزيد من المشجعين.. ويمتد برنامج (الطريق إلى دبي) على مدى عام كامل، ويهدف إلى توجيه التركيز إلى الإمارة ويتيح لنا تسليط الضوء على الأندية واللاعبين والمدربين والمدراء والوكلاء والكشافين وغيرهم من الأطراف المعنية من جميع أنحاء العالم".

وتتيح جوائز دبي جلوب سوكر لعشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم التصويت للاعبين والمدربين والأندية وغيرهم لدخول القوائم المختصرة للمرشحين.

شهدت الفعالية منذ انطلاقها في عام 2010 زيادة في عدد الجوائز المقدمة لترتفع من 3 إلى 21 جائزة، من بينها جائزة باور هاوس لأفضل لاعب ناشئ وأفضل فريق شاب وأفضل صفقة انتقال.

وشارك ما يزيد على 33 مليون شخص في عملية التصويت لاختيار المرشحين في القوائم المختصرة العام الماضي، قبل أن تمنح لجنة تحكيم من خبراء كرة القدم كريم بنزيما جائزة أفضل لاعب في العالم؛ وأليكسيا بوتياس جائزة أفضل لاعبة في العالم.

وقال سعادة سعيد حارب، الأمين العام لمجلس دبي الرياضي: "نعتز بشراكتنا مع جوائز دبي جلوب سوكر، والتي بدأت مع انطلاقة الحدث للمرة الأولى ليكون حدثا كبيرا ينطلق من دبي نحو العالمية، وأصبح اليوم أحد أبرز الأحداث المرموقة في كرة القدم العالمية وملتقى نجومها وصنّاع القرار فيها".

وأضاف: "يوفر الشكل الجديد للجوائز واستحداث جوائز للقارات تحت عنوان (الطريق إلى دبي) فرصة لتقدير وتكريم المزيد من النجوم في مختلف القارات وتسليط الضوء على إنجازاتهم، وكذلك منح الفائزين منهم الفرصة ليكونوا بين المتنافسين على الجوائز في الحفل الرئيسي بدبي، وهو تطوّر يتناسب مع نمو الجائزة وتطورها ومكانتها الدولية المرموقة وتأثيرها على كرة القدم العالمية".

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