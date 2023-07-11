185 لاعبا يشاركون في بطولة الإمارات المفتوحة للمواي تاي

المصدر: وام

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أعلن اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج عن غلق باب التسجيل في منافسات بطولة الإمارات المفتوحة للمواي تاي للرجال والسيدات، والمقررة من 14 إلى 16 يوليو الجاري في فيستفال دبي أرينا.

وبلغ عدد المشاركين بالبطولة 185 لاعبا يمثلون 35 ناديا، من داخل وخارج الدولة، تتراوح أعمارهم بين 17 وحتى 40 عاماً، للمنافسة في 24 وزناً.

وتنطلق فعاليات البطولة بعمليات قياس الوزن والفحص الطبي للمشاركين يوم الخميس المقبل، ثم تبدأ المنافسات بالأدوار التأهيلية في اليوم التالي.

وأكد سعادة عبدالله سعيد النيادي رئيس الاتحاد الآسيوي والعربي للمواي تاي رئيس اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج أن تنظيم البطولة في موسم العطلة الصيفية يأتي انطلاقا من خطط الاتحاد لدعم استثمار طاقات الشباب والمواهب الواعدة وتقديم أفضل الفرص لهم.

وقال إن مشاركة 185 لاعبا من 35 نادياً تمثل مكسبا جديد لأجندة البطولات التي ينظمها الاتحاد على مدار الموسم، وتجسد مدى التفاعل الكبير للأندية واللاعبين مع أنشطتنا ومسابقاتنا المتنوعة، ما يساهم في دعم الأهداف المنشودة من تنظيم البطولة ويعزز خطط وفرص التطوير المستمرة للارتقاء باللعبة.

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