مشاركة إيجابية لـ«شباب القوس والسهم» في مونديال إيرلندا

المصدر: متابعة - البيان

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أنهى منتخب الإمارات للقوس والسهم مشاركته الإيجابية في بطولة العالم للشباب، التي استضافتها جمهورية إيرلندا من 3 إلى 9 يوليو الحالي، بمشاركة 518 لاعباً ولاعبة من 58 دولة.

وشهدت البطولة تأهل اللاعبة آمنة العوضي إلى دور الـ 16 في فئة القوس المركب تحت 21 عاماً، بعد تأهلها بالأدوار التمهيدية في المركز 28، ثم تفوقت على لاعبة المنتخب البرتغالي في دور الـ 24، قبل أن تخسر في دور الـ 16 أمام المكسيكية أدريانا المصنفة رقم 5 في البطولة. كما حققت العوضي أفضل رقم دولي إماراتي بتاريخ القوس والسهم للسيدات في المشاركات الخارجية، بوصولها إلى المركز 28 من 54 في الأدوار التمهيدية بنتيجة 654 نقطة.

وأكد راشد الشيباني، الأمين العام المساعد، أن لاعبي ولاعبات المنتخب أظهروا منافسة كبيرة ، لتخطي المراحل التمهيدية للبطولة بالرغم من المنافسة القوية أمام نخبة الأبطال.

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