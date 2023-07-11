نورة الجسمي: إعداد بطل أولمبي هدف «الريشة»

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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أكدت نورة الجسمي رئيسة اتحاد الإمارات للريشة الطائرة أن الاتحاد يركز جهوده في الفترة الحالية على مشروع إعداد بطل أولمبي ضمن خطة مدروسة وضعها الاتحاد لمدة 5 سنوات مقبلة، إضافة إلى خطة توطين مدربي ومدربات الريشة الطائرة، والتركيز على مشروع الألعاب المدرسية، وزيادة الأندية والأكاديميات من أجل توسيع قاعدة الممارسين للعبة التي باتت تحظى بشعبية كبيرة في الإمارات. وقالت نورة الجسمي لـ «البيان»: إن «الاتحاد يعمل على المشروع الأولمبي ضمن خطة مدروسة لمدة خمس سنوات لإعداد أبطال أولمبيين لتمثيل الإمارات في الأولمبياد».

وأضافت: «فعاليات اليوم العالمي لكرة الريشة الطائرة الذي أقيم في العاصمة أبوظبي أثبتت أن الريشة الطائرة تحظى بشعبية كبيرة في الدولة، وفخورون بالعدد الهائل الذي شارك».

تركيز

وتابعت:«بدأنا في المدارس ضمن مشروع الألعاب المدرسية لنشر اللعبة في الدولة، إضافة إلى التركيز على زيادة الأندية والأكاديميات، وتنظيم العديد من البطولات والفعاليات ضمن أهدافنا الطموحة للارتقاء بالريشة الطائرة وتطوير المنتخبات الوطنية والمدربين والحكام واللاعبين بما يسهم في النهاية لإعداد أبطال للمشاركة في دورات الألعاب الأولمبية». وكشفت الجسمي عن أن عدد الممارسين للريشة الطائرة وصل إلى أكثر من 12 ألف ممارس في الدولة، كما وصل عدد الأكاديميات والأندية إلى نحو 50 أكاديمية مرخصة من اتحاد الإمارات للعبة، وهو أمر إيجابي «.

وأوضحت أن الاتحاد وضع خطة توطين المدربين في اللعبة عبر برنامج للارتقاء بالمدربين والمدربات، مشيرة إلى أن 6 مدربات مواطنات شاركن في بطولة آسيا للأفراد التي استضافتها الإمارات مؤخراً، إضافة إلى 4 في بطولة آسيا للفرق، بخلاف المدربين من المقيمين من جنسيات أخرى، حيث يبلغ عدد المدربين والحكام المقيمين نحو 800 مدرب وحكم معتمدين من الاتحاد الدولي، وبالتأكيد أصبحنا نملك من الخبرات التي تمكن من تحقيق المزيد من الإنجازات في الريشة الطائرة مستقبلاً».

تعاون

وأشارت إلى التعاون والعلاقات الوطيدة التي تربط بين اتحاد الإمارات للريشة الطائرة والاتحاد الدولي للعبة، والتي يسعى من خلالها الاتحاد المحلي لاكتشاف المواهب وتكوين منتخبات وطنية قوية، لافتة إلى توقيع أكثر من اتفاقية بين الاتحاد الإماراتي والاتحاد الدولي خلال الفترة الماضية. وقالت الجسمي إن الاتحاد اعتمد خطة لعدد من البطولات أبرزها بطولة سوبر 100 التي ستقام في شهر أكتوبر المقبل، مشددة على أهمية دور الأندية في الارتقاء بالريشة الطائرة والحاجة لزيادة عدد الأندية من أجل تأسيس قاعدة قوية للعبة.

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