«طائرة السيدات» تحلق إلى المربع الذهبي بالألعاب العربية

المصدر: الجزائر: علي الظاهري، مسعد عبدالوهاب

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حلق منتخبنا الوطني إلى المربع الذهبي لمسابقة طائرة السيدات في دورة الألعاب العربية الـ15 بالجزائر بتحقيقه فوزاً مستحقاً على الأردن 3 - 2، في مباراة قوية حسمها منتحبنا بعد شوط فاصل، وحل ثالثاً في ترتيب الدور التمهيدي بعد الجزائر وتونس، كما حقق منتخبنا فوزاً على قطر 3 – 0.

وقال عصام عبدالمعطي مدرب المنتخب: إن اللاعبات قدمن مباراة كبيرة ونأمل تقديم الأفضل في الدور نصف النهائي، وقالت أروى أحمد إدارية المنتخب: إن الفوز أكد قدرة منتخبنا ونتطلع إلى الأفضل.

وتواصلت أجواء الفرحة داخل بعثة الإمارات بإنجاز منتخب الشطرنج «الذهبي» الذي حقق ميداليتين ذهبيتين نقلتا ترتيب الإمارات إلى المركز 11 برصيد 5 ميداليات ملونة (ذهبيتان و3 برونزيات)، فيما حقق أصحاب الهمم 4 ميداليات برونزية، وأهدى اتحاد الإمارات للشطرنج الإنجاز إلى القيادة الرشيدة.

وتعتبر ثنائية الذهب في بطولة الفرق الأولى في تاريخ مشاركات الشطرنج على المستوى العربي، وحقق منتخبنا المكون من سالم عبدالرحمن، عمر نعمان، عبدالرحمن الطاهر، عثمان موسى وعمار السدراني، وبقيادة المدرب عزيز ميرت والإداري عبدالكريم آل علي، ذهبية فرق الرجال بعد تصدر البطولة برصيد 13 نقطة مع ختام الجولة السابعة، بينما جاء المنتخب السوري ثانياً برصيد 11 نقطة، يليه منتخب العراق برصيد 9 نقاط.

وانتزع منتخبنا للسيدات المكون من خلود عيسى الزرعوني، روضة السركال، وافية درويش، أحلام راشد، عنود عيسى، وبقيادة المدرب والتر أرانسيبيا، ذهبية فرق السيدات بنظام كسر التعادل بعد تحقيق 11 نقطة مع ختام الجولة السابعة، وحقق منتخب الجزائر «أ» الميدالية الفضية برصيد 8 نقاط وسوريا الميدالية البرونزية برصيد 8 نقاط. ويستأنف منتخبنا الوطني للشطرنج مشواره العربي عبر المشاركة في منافسات الفردي للشطرنج السريع في مدينة قسنطينة.

ثقة

وقال سلطان الطاهر رئيس الجهاز الفني لاتحاد الشطرنج: الميداليتان الذهبيتان إنجاز كبير برغم قصر فترة الإعداد الذي تم خلال شهر ونصف الشهر فقط، واللاعبون بذلوا قصارى جهدهم وكانوا على قدر المسؤولية وتحلوا بالإصرار على رفع اسم الإمارات في المحفل العربي الأهم، والفرصة مواتية لتحقيق المزيد من الميداليات من خلال منافسات الفردي للشطرنج السريع، ثم الخاطف وثقتنا بلا حدود بأبطالنا.

وأعربت خلود الزرعوني إداري فريق السيدات في منتخب الشطرنج، عن فخرها بالإنجاز التاريخي لشطرنج الإمارات والذي تحقق بفضل التسلح بروح الفريق الواحد.

نتائج

وأسفرت منافسات اليوم الثاني للمبارزة عن تأهل عبدالله السلامي لدور الـ16 بعد تحقيقه فوزين في سلاح «السابر» للرجال فيما تأهلت نورة البريكي والهيام البلوشي لدور الثمانية في منافسات سلاح الفلوريه. وشهد جانب من منافسات المبارزة المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي رئيس اتحاد الإمارات للمبارزة والاتحادين العربي والآسيوي، ويوسف سيف بن سباع آل علي سفير الدولة لدى الجزائر.

يوسف آل علي: تقوية الروابط

وأكد يوسف سيف بن سباع آل علي سفير الدولة لدى الجزائر أن مشاركة الإمارات في دورة الألعاب العربية تأتي في إطار توجيهات القيادة بتواصل شباب الإمارات الرياضيين مع نظرائهم العرب لما في هذه الفعاليات من أثر في تقوية العلاقات والروابط بين الأشقاء وقال: أشكر الجزائر على استضافة الدورة بصورة رائعة بداية من حفاوة استقبال اللاعبين واللاعبات، ثم حفل الافتتاح الذي كان مهرجاناً مبهراً إضافة إلى تجهيز المنشآت والملاعب، ونجحت الجزائر في التغلب على التحديات لتقدم حدثاً رائعاً جمع الأشقاء.

الدراجات

ويتطلع منتخب الدراجات الهوائية إلى إضافة إنجازات جديدة للإمارات بمشاركة عبدالله آل علي وزميله سيف الكعبي في سباق الفردي ضد الساعة للرجال لمسافة 29.8 كلم، فيما تشارك مروة خوار في سباق فردي السيدات لمسافة 15.5 كلم.

مواجهة قوية

ويخوض منتخبنا لكرة السلة للكراسي المتحركة اليوم مواجهة قوية أمام نظيره السعودي، ويلعب منتخب الجزائر مع فلسطين. الشراع الحديث

وتقام اليوم منافسات الشراع الحديث في فئة «أوبتمست» للفرق، ويشارك منتخبنا بأربعة أسماء واعدة هم ماجد آل علي وخليفة الرميثي ومحمد المرزوقي ومدية النيادي، فيما يدخل منتخب رفع الأثقال على خط المنافسات.

كرة الطاولة

ولم ينجح منتخبنا الوطني لكرة الطاولة في التأهل إلى دور الأربعة وخسر أمام تونس 0-3، ويعد منتخبنا «الأصغر» سناً بين المشاركين ووضعته القرعة بجانب أقوى المنتخبات.

اكتساب الخبرة

وأكد أحمد الحمادي إداري المنتخب أن الهدف من المشاركة هو للاعبين الصغار والخبرة عبر الاحتكاك بأقوى المنتخبات العربية، ويعتبر منتخبنا هو أصغر المشاركين ونتطلع إلى التمثيل المشرف.

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