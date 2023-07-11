طرح تذاكر دوري السلة الأمريكي «أبوظبي 2023» اليوم

المصدر: أبوظبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت دائرة الثقافة والسياحة -أبوظبي، والرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية طرح تذاكر مباريات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين (NBA) «أبوظبي 2023» المُقدّمة من شركة «القابضة» اليوم، وتشهد أبوظبي المواجهة بين فريقي دالاس مافريكس ومينيسوتا تيمبروولفز يومي 5 و7 أكتوبر المقبل في «الاتحاد آرينا» بجزيرة ياس قبل انطلاق الموسم الجديد، ويتمّ بث المباراتين في أكثر من 200 دولة ومنطقة عبر التلفزيون والوسائط الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي، ويضمّ الفريقان مجموعة من أبرز نجوم دوري السلة الأمريكي للمحترفين.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز