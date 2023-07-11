«صيفنا رياضي» ينعش فعاليات المشي والجري في دبي

المصدر: دبي ـ البيان

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أنعشت فعاليات مبادرة «صيفنا رياضي»، التي ينظمها مجلس دبي الرياضي، ممارسة رياضة الجري داخل مراكز التسوق، بما يسهم في نشر ممارسة الرياضة في أوساط المجتمع ويعزز العلاقة بين مراكز التسوق والمستهلكين لتشمل فعاليات المشي والجري والالتقاء مع الأصدقاء في أجواء مليئة بالصحة والنشاط والسعادة، وسيتمتع زوار مراكز ابن بطوطة، ومردف سيتي سنتر، ودراجون مول، بفرصة الجري في عطل نهاية كل أسبوع.

وتأتي فعاليات الجري داخل مراكز التسوق من بين 140 فعالية تشملها مبادرة «صيفنا رياضي» والتي تتضمن 30 لعبة رياضية متنوعة وتقام في أكثر من 94 موقعاً في مناطق دبي وتستمر حتى 31 أغسطس بهدف تشجيع فئات المجتمع على ممارسة الرياضة والنشاط البدني خلال فترة الصيف،وتتضمن الفعاليات تنظيم بطولة الأداء المائي للجاليات في مجمع حمدان الرياضي بمشاركة أكثر من 300 سباح من مختلف الجنسيات والأعمار، كما يستضيف المجمع بطولة أكواثون الصيفية، كما تقام بطولة كأس الشراع يوم السبت أسبوعياً.

وتقام 7 معسكرات صيفية ضمن المبادرة تستمر حتى نهاية أغسطس ، هي معسكر «إن في بي ايه» الصيفي للريشة الطائرة، و«وستفورد»، وكل الرياضات الصيفية، وعالم دانوب للرياضة، وسوبر سبورتس الصيفي، والمعسكر الصيفي 2023، والمخيم الثلجي للسيدات.

وتتضمن الفعاليات تنظيم تحدي سولو الصيفي، وبطولة «البادل سي بلاس» المجتمعية، وبطولة الأربعاء للقوارب الشراعية الحديثة، ومهرجان المصارعة، وبطولة فئة سي للرجال، وبطولة الإمارات المفتوحة للمواي تاي، وكأس الصيف، وبطولة ديسربت للملاكمة، وسماشر للريشة الطائرة للسيدات، وكأس آيدا للغوص الحر، والبطولة المفتوحة للجوجيتسو والملاكمة، وبطولة الملاكمة المختلطة للفنون القتالية.

وتتنوع فعاليات المبادرة ما بين شاطئية وبحرية وثلجية ومائية ورياضات نسائية، بجانب رياضات داخل مراكز التسوق، وتتضمن بطولات السلة، والتنس، وتنس الطاولة، والريشة الطائرة، والترايثلون، والبادل، والكريكيت، والتزلج، والهايك الثلجي، وتحدي اللياقة، والجري، والدراجات ، والسباحة، وكرة القدم داخل الصالات، والإبحار، والجمباز الإيقاعي، والجمباز الفني، واليوغا، والرياضات الإلكترونية، والأكواثلون، ورفعات القوة، والملاكمة، والمصارعة، وبناء الأجسام، والجوجيتسو، والمواي تاي، إضافة إلى الرياضات الثلجية ورياضات الغوص في «ديب دايف دبي».

رؤية

وتأتي مبادرة «صيفنا رياضي» تحقيقاً لرؤية مجلس دبي الرياضي في بناء مجتمع رياضي متميز وسعيد من خلال إتاحة الفرصة لمشاركة مختلف فئات المجتمع في الأنشطة الرياضية ،وتقام الفعاليات بالتعاون بين المجلس ومختلف القطاعات الحكومية والخاصة تأكيداً على أهمية تكامل الأدوار لخدمة المجتمع بالرياضة ومنح فرصة ممارستها لكافة الفئات من المواطنين والمقيمين في دبي وتجمعهم لممارسة رياضتهم المفضلة وتعزيز شبكة علاقاتهم مع أقرانهم من مختلف الجنسيات الأخرى .

ويعمل المجلس على تحفيز أفراد المجتمع على المشاركة في الفعاليات الرياضية، خاصة في فصل الصيف حيث تقام عدد منها داخل القاعات المكيفة، ومن أبرزها عالم دبي للرياضة في مركز دبي التجاري الذي يضم 40 ملعباً.

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