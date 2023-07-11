رقم آسيوي لذكرى وتأهل الحوسني في  مونديال «البارالمبية»

المصدر: باريس- البيان

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شهدت بطولة العالم لألعاب القوى البارالمبية «باريس 2023» حضوراً متميزاً للمنتخب الوطني، ونجحت ذكرى الكعبي في كسر الرقم الآسيوي لرمي الصولجان فئة F32 بتحقيق 22,14 م، محققة المركز السادس عالمياً، فيما سجلت نورا الكتبي أفضل رقم لمنتخبنا في رمي الصولجان فئة F32 بالموسم الحالي وقدره 20,89م، لتحتل المركز الثامن عالمياً.

وفي سباق 5000م فئة T54 تأهل لاعبنا بدر الحوسني للنهائيات، بعد أن اجتاز السباق في زمن وقدره 10 دقائق وثلاثون ثانية وأربع وخمسون جزءاً من الثانية.

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