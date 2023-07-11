فتيات الشارقة يدشن معسكر «عطلتنا غير»

المصدر: الشارقة - البيان

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يدشن نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، معسكر «عطلتنا غير» الذي يقام تحت رعاية مجلس الشارقة الرياضي ويستمر المعسكر حتى يوم 10 أغسطس المقبل، ويشهد ورشاً ثقافية وتعليمية وشطرنجية وورشاً للابتكار والاستدامة.

ويعد المعسكر بوابة استقطاب لبطلات الغد في الشطرنج ويشارك فيه أكثر من 50 طفلة تتراوح أعمارهن من 5 إلى 8 سنوات.

وأكدت نجلاء الشامسي رئيسة مجلس إدارة النادي أن المعسكر له الكثير من الأهداف، في تنمية المهارات الإبداعية والثقافية لدى الصغار كما يتعاون النادي مع مختلف الدوائر الحكومية في الشارقة، لتنظيم ورش تنمية التفكير الإبداعي والمبتكر وغرس القيم الدينية والتراثية والتفكير المستدام في الأطفال.

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