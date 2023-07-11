هوغارد ..55 خطوة في «السباق إلى دبي» للغولف

المصدر: دبي - فائز بجدبوج

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تقدم الدنماركي راسموس هوغارد 55 خطوة، ليصبح بالمركز 12 في الترتيب العالمي لجولة دي بي ورلد، التي تقام تحت شعار «السباق إلى دبي»، بعدما توج، أول من أمس، بلقب بطولة «صنع في الدنمارك»، وهو اللقب الرابع في مسيرته في الجولة، ليقترب من التأهل إلى البطولة الختامية للموسم، بطولة دي بي ورلد، والتي ستقام في عقارات جميرا للغولف في دبي، خلال الفترة من 16 إلى 19 نوفمبر المقبل، بجوائز مالية تبلغ 10 ملايين دولار أمريكي.

جاء فوز الدنماركي بعد «ماراثون» من 6 جولات إضافية، بعدما أنهى المنافسات متعادلاً مع الإسباني ناتشو إلفيرا برصيد 13 ضربة تحت المعدل، ثم امتد التنافس بين اللاعبين حتى حسمه الدنماركي البالغ من العمر 22 عاماً، وهو الذي يمر برحلة صعود سريعة في هذا العمر، بالوصول للقب الرابع، وأصبح أول لاعب دنماركي يتوج بهذا اللقب في بلاده، وهو الذي كان ثالث أصغر لاعب في تاريخ جولة دي بي ورلد يحقق لقباً بعمر 18 عاماً و271 يوماً، عندما فاز بلقب بطولة موريشيوس المفتوحة في عام 2019.

ورفع هوغارد، بفضل هذا اللقب إجمالي رصيده إلى 1.112 نقطة، بالمركز 12 في ترتيب «السباق إلى دبي»، بالشراكة مع رولكس، وبدعم من دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، ويعزز حظوظه إذ يتأهل أفضل 50 لاعباً، بحسب تصنيف الموسم لـ «السباق إلى دبي» إلى بطولة جولة دي بي ورلد.

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ورغم حلوله بالمركز الثاني فإن الإسباني ناتشو إلفيرا تقدم بدوره 131 خطوة، وأصبح بالمركز 48 في ترتيب «السباق إلى دبي»، برصيد 549 نقطة.

واستفاد السويدي أليكساندر بورك من حلوله بالمركز الرابع في البطولة الدنماركية، ليحقق أربع خطوات داخل قائمة العشر الأوائل، ويصبح بالمركز السابع هذا الموسم في ترتيب «السباق إلى دبي»، برصيد 1.280 نقطة.

ولا يزال الإيرلندي الشمالي روري ماكلروي في صدارة ترتيب «السباق إلى دبي» هذا الموسم برصيد 3.223 نقطة، يليه بالمركز الثاني الإسباني جون رام برصيد 1.942 نقطة، وبالمركز الثالث البولندي أدريان ميرونك برصيد 1.780 نقطة.

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