«عربي السلة» يناقش هموم اللعبة من أعلى برج القاهرة

المصدر: القاهرة-البيان

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أقام الاتحاد المصري مساء أول من أمس ببرج القاهرة حفل عشاء تكريماً للواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي لكرة السلة وتم خلاله بحث مستقبل البطولات في ظل المعوقات التي تواجه بعض المسابقات وكان هناك إجماع عام على الرأي الذي طرحه اللواء «م» إسماعيل القرقاوي في اجتماع مجلس إدارة الاتحاد العربي وهو ضرورة تفعيل البطولات العربية ومشاركة نصف عدد الدول على الأقل بدلاً من أربع دول كما حدث في بطولتي الناشئين والناشئات في الأردن وبطولة منتخبات السيدات الحالية. ومن جهته أيد الدكتور مجدي أبو فريخة نائب رئيس الاتحاد العربي، رئيس الاتحاد المصري هذا الرأي، مؤكداً أن الأولوية لديهم هي البطولات العربية، ولفت إلى مشاركتهم بفريقين في الأردن والعدد نفسه في بطولة السيدات.

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