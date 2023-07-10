ذوو متلازمة داون يتألقون في "الأولمبياد الخاص 2023 " ببرلين

المصدر: وام

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أشادت جمعية الإمارات لمتلازمة داون بالنتائج المشرفة التي حققها الأبطال أعضاء الجمعية من ذوي متلازمة دوان خلال مشاركتهم في "بطولة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص 2023 " التي عقدت في العاصمة الألمانية برلين يونيو الماضي .

وحصد البطل عمر الشامي ذهبية 200م سباحة الفراشة وفضية التتابع في السباحة ..فيما فاز البطل عمر الحمادي بذهبية رياضة القارب الثلاثي .. في حين حصد البطل محمود جعرور الميدالية الفضية في رياضية "البوتشي 2023"

وبهذه المناسبة تقدمت الدكتورة منال جعرور رئيسة مجلس إدارة جمعية الإمارات لمتلازمة بالشكر الجزيل للأولمبياد الخاص الإماراتي على الجهود المميزة في دعم وتمكين المنتخب وتسخير كافة الإمكانيات له وتوفير الأجواء الإيجابية والتدريبات المكثفة التي سبقت البطولة في المعسكر الذي أقيم في مدينة العين.

وعبرت عن سعادتها بالمشاركة في هذا المحفل العالمي ورفع راية الإمارات عالياً وتمثيل قيم وأخلاق المجتمع الإماراتي في التسامح والمحبة والدمج والتمكين.

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