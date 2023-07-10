ثاني القمزي: التحديات في بطولة العالم "للزوارق السريعة" تعزز طموحاتنا

المصدر: وام

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أكد البطل الإماراتي ثاني القمزي نجم فريق أبو ظبي للزوارق السريعة، أن الطموحات قائمة للوصول إلى المركز الأول في الجولة القادمة من بطولة العالم بعد حصد البرونزية في “جولة فرنسا”.

وبدأ موسم 2023 للبطولة بالجولة الأولى في إندونيسيا في فبراير الماضي، ثم الجولة الثانية بالصين مايو الماضي، فيما استضافت مدينة ماكون الفرنسية الجولة الثالثة الشهر الماضي، وتقام الجولة التالية في بريطانيا خلال سبتمبر المقبل.

وقال القمزي في تصريح له : " لدينا طموح في حصد المركز الأول بالجولة القادمة بالرغبة الكبيرة في إظهار قدرتنا على مواجهة التحديات، وتأكيد الريادة العالمية لزوارق أبوظبي للدفاع عن اللقب الذي تحقق العام الماضي على مستوى اللقب العام، ولقب السرعة ولقب الفرق".

و أشار إلى أن المنافسة القوية بين المتسابقين تعزز الشغف داخل الفريق بمواصلة الإبحار نحو المراكز الأولى، انطلاقاً من إرث كبير حققته زوارق أبوظبي في سباقات العالم، وخبرة تاريخية مكتسبة من خلال المشاركات الدولية، وجاهزية جيدة بالمعسكرات الإعدادية الخارجية توازي حجم التحديات.

وأضاف القمزي: "منظومة تميز العمل في النادي بقيادة الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، وجهود إدارة النادي كان ولا يزال لها الأثر الملموس في التطور الذي نحققه بالنتائج القوية.. في كل مناسبة، نؤكد حضورنا القوي بالمنافسة ومواجهة التحدي، وتجاوز الصعوبات أثناء المنافسات، والعوامل الأخرى المرافقة للسباقات بين المتنافسين، وبكل تأكيد تمثل سباقات فورمولا1 العالمية هدفاً استراتيجياً لنا، نسعى لتحقيقه بجهود فريق العمل، ورؤية إدارة النادي".

وأوضح القمزي أن فريق أبوظبي في أفضل درجة من الإعداد البدني والفني للمشاركة في جولة إيطاليا وقال : "هناك الأداء الأفضل الذي يمكن أن نحققه مع مرور الوقت .. نثق بقدراتنا التي تساعدنا على تخطي المنافسة القوية بتواجد نخبة المتسابقين من جميع أنحاء العالم".

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