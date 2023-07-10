"جزيرة ياس" تستضيف بطولة العالم "للسوبر كروس " نوفمبر القادم

المصدر: وام

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أعلنت شركة "إس إكس جلوبال" انضمام أبوظبي إلى روزنامة منافسات بطولة العالم للسوبر كروس المعتمدة لدى الاتحاد الدولي للدراجات النارية، إذ تستضيف الاتحاد أرينا في جزيرة ياس خلال شهر نوفمبر المقبل، الجولة ما قبل الختامية على روزنامة البطولة لموسم 2023.

وتنظم منافسات جائزة أبوظبي الكبرى لبطولة سوبر كروس يومي 4 و5 نوفمبر 2023 في الاتحاد أرينا بجزيرة ياس، ليشكل الحدث المرتقب الحضور الأول لبطولة العالم للسوبر كروس في المنطقة.

وقال آدم بايلي، الرئيس التنفيذي لشركة" إس إكس جلوبال": فخورون بالإعلان عن جائزة أبوظبي الكبرى لبطولة سوبر كروس، وتتميز جزيرة ياس بالمعايير العالمية التي وضعتها عند استضافة نخبة من أضخم الفعاليات في المنطقة، بما في ذلك فعاليات كبرى، مثل الفورمولا1 ويو إف سي وNBA".

وتابع ان الحدث المنتظر يسجل الحضور الأول لسباقات سوبر كروس في المنطقة، ومحطة بالغة الأهمية في مسيرة كل من دبليو إس إكس ورياضة السوبر كروس على حد سواء، ومما يزيد من خصوصية هذا الحدث أن أبوظبي هي موطن مبادلة كابيتال، شريكنا الاستثماري الاستراتيجي.

وبدوره، قال سيف راشد النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة إثارة إن سباقات بطولة العالم للسوبر كروس تشكل إضافة إلى قائمة الفعاليات العالمية في جزيرة ياس، حيث يخوض 40 من أفضل متسابقي الدراجات النارية في العالم المنافسات على 4 ألقاب عالمية للمرة الأولى في المنطقة، فيما تبث فعاليات ومنافسات الحدث العالمي لأكثر من 400 مليون شخص في 180 بلداً.

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