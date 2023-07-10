منتخب القوى يبدأ منافسات "بارالمبية باريس" برقم آسيوي جديد

المصدر: وام

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نجحت ذكرى الكعبي لاعبة منتخبنا الوطني لألعاب القوى البارالمبية في كسر الرقم الآسيوي لرمي الصولجان فئة F32، بتحقيق مسافة قدرها 22,14 متر مكنتها من الحصول على المركز السادس عالمياً، في اليوم الأول من بطولة العالم لألعاب القوى البارالمبية "باريس 2023".

في حين نجحت اللاعبة "نورا الكتبي" في تحقيق أفضل رقم خلال الموسم الرياضي الحالي في رمي الصولجان فئة F32 بمسافة قدرها 20,89 متر لتحتل بذلك المركز الثامن عالمياً.

وفي سباق 5 آلاف متر فئة T54 استطاع لاعب المنتخب الوطني "بدر الحوسني" التأهل لنهائيات البطولة، بعد أن اجتاز السباق في زمن قدره 10 دقائق و30 ثانية و54 جزءاً من الثانية

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