فورمولا-1.. فيرستابن يفرض سطوته ويواصل صناعة الأرقام القياسية

المصدر: وام

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مع فوزه بلقب سباق الجائزة الكبرى في بريطانيا، واصل الهولندي ماكس فيرستابن تربعه بجدارة على صدارة الترتيب العام لبطولة العالم (الجائزة الكبرى) لسباقات سيارات فورمولا-1، وتحقيق الأرقام القياسية والمميزة في مسيرته بالبطولة.

وأحرز فيرستابن /25 عاما/ لقب السباق البريطاني أمس ليكون الانتصار الثامن له في 10 سباقات أقيمت بالبطولة في الموسم الحالي حتى الآن؛ علما بأن جدول سباقات البطولة في الموسم الحالي يتضمن 22 سباقا تختتم من خلال الجائزة الكبرى في أبو ظبي، والمقررة في 26 نوفمبر المقبل.

وكان فوز فيرستابن بالسباق البريطاني أمس هو السادس له على التوالي في سباقات الموسم الحالي، ليصبح خامس سائق في تاريخ البطولة منذ 1950 يحقق 6 انتصارات متتالية ويصبح على بعد انتصار واحد من معادلة 3 سائقين يحتلون المركز الثاني في هذه القائمة.

ويتصدر الألماني سيباستيان فيتيل القائمة برصيد 9 انتصارات متتالية حققا في البطولة بموسم 2013، وكان ذلك خلال مسيرته المتميزة والطموحة مع فريق ريد بول، الذي ينشط فيرستابن حاليا في صفوفه.

وفي المركز الثاني بالقائمة، يأتي الأسطورة الألماني مايكل شوماخر ومواطنه نيكو روزبرج والإيطالي ألبرتو أسكاري برصيد 7 انتصارات متتالية لكل منهم، وإذا فاز فيرستابن بالسباق المجري بعد أسبوعين، سيعادل رصيد السائقين الثلاثة السابقين ويصبح التحدي الجديد بالنسبة له هو ملاحقة الرقم القياسي، الذي يستحوذ عليه فيتيل.

كما حقق فيرستابن من خلال انتصاره أمس رقما قياسيا برفقة فريقه ريد بول، حيث قاد الفريق لمعادلة الرقم القياسي لعدد السباقات المتتالية، التي يفوز بها أي فريق في تاريخ مشاركاته بالبطولة.

وكان ريد بول بدأ سلسلة هذه الانتصارات المتتالية في سباق أبو ظبي بختام الموسم الماضي ثم فاز الفريق بالسباقات العشرة التي أقيمت في الموسم الحالي حتى الآن.

ويتصدر فيرستابن الترتيب العام للبطولة حاليا برصيد 255 نقطة بفلرق 99 نقطة أمام زميله سيرخيو بيريز، في هيمنة تامة لفريق ريد بول على البطولة هذا الموسم.

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