تفاهم بين"أبوظبي لألعاب المضرب" و"دولي للريشة الطائرة"

المصدر: وام

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أبرم نادي أبو ظبي لألعاب المضرب مذكرة تفاهم مع الاتحاد الدولي للريشة الطائرة، بهدف تطوير مسار اللاعبين الموهوبين، والمدربين، والبرامج المدرسية، لنشر اللعبة في المجتمع المحلي، بما يتماشى مع تطلعات النادي المستقبلية.

وقع المذكرة عبد الرحمن المنهالي، نائب رئيس مجلس إدارة النادي، وإيان رايت مدير التطوير بالاتحاد الدولي للريشة الطائرة.

وأكد المنهالي أن النادي يستهدف العديد من الخطط المستقبلية، انطلاقاً من هذه الخطوة التي تعزز الجهود التطويرية الشاملة للنادي برئاسة سعادة الدكتور حمد عبدالله المحياس، وأعضاء مجلس الإدارة.

وقال : إن الشراكة مع الاتحاد الدولي للريشة الطائرة خطوة استراتيجية سيكون لها أثر ملموس في تسهيل الوصول للأهداف المقررة، من خلال تصميم مبادرات تعزز تحقيق رؤية النادي.

وأضاف المنهالي أن الاتحاد الدولي ينظر باهتمام كبير للانتشار الذي حققته اللعبة، ويتطلع إلى التعاون لتعزيز جهود تطويرها، والارتقاء بها، خاصة أن إيان رايت تابع مؤخراً فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للريشة الطائرة في أبو ظبي.

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