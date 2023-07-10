غدا.. طرح تذاكر مباريات دوري السلة الأمريكي "أبو ظبي 2023"

المصدر: وام

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أعلنت دائرة الثقافة والسياحة– أبو ظبي والرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية (NBA) اليوم أن تذاكر مباريات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين (NBA) أبو ظبي 2023 المُقدّمة من شركة "القابضة" (ADQ)، ستتوفر للبيع غدا الثلاثاء.

وتشهد أبو ظبي المواجهة بين فريقي دالاس مافريكس ومينيسوتا تيمبروولفز يومي 5 و7 أكتوبر المقبلين في "الاتحاد آرينا" بجزيرة ياس قبل انطلاق الموسم الجديد.

ويُمكن للجماهير ومحبي الرياضة، الذين سجلوا اهتمامهم المسبق الاستفادة من البيع المسبق الذي بدأ ظهر اليوم، ويستمر لمدة 24 ساعة فقط.

ويضمّ الفريقان مجموعة من أبرز نجوم دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين مثل لوكا دونشيتش وكيري إيرفنج لاعبي دالاس مافريكس وكارل أنتوني ورودي جوبرت لاعبي مينيسوتا تيمبروولفز.

وسيتمّ بث المباراتين في أكثر من 200 دولة ومنطقة عبر التلفزيون والوسائط الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي.

وتستضيف أبو ظبي هذه المباريات بعد النجاح الذي حققته العام الماضي في احتضان أولى مباريات دوري السلة الأمريكي بمنطقة الخليج العربي بين فريقي أتلانتا هوكس وميلووكي باكس.

وأطلقت دائرة الثقافة والسياحة– أبوظبي ورابطة (NBA) في يناير الماضي موسماً ثانياً وموسعاً من دوري الناشئين "جونيور إن بي إيه" أبوظبي، والذي يضمّ دوريات للذكور والإناث يتألف كلٌ منها من 450 لاعباً تتراوح أعمارهم بين 11 و14 عاماً من مدارس في جميع أنحاء أبوظبي.

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