رئيس مجلس الشارقة الرياضي: اهتمام كبير من حاكم الشارقة بالنشء

المصدر: وام

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أكد سعادة عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي على توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ، وقرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، بضرورة الإهتمام بالنشء من الجنسين.

جاء ذلك بمناسبة إطلاق مجلس الشارقة الرياضي النسخة التاسعة من برنامجه الصيفي "عطلتنا غير" خلال الفترة من 10 يوليو الجاري إلى 3 أغسطس المقبل للفئتين العمريتين بين 7-12 سنة و 13-17سنة للذكور والإناث وبمشاركة 19 ناد ومؤسسة ، مستهدفا "2700" مشارك.

وقال سعادته، إنه تم التحضير الجيد للبرنامج من خلال خطة عمل متكاملة وعدة إجتماعات تنسيقية مابين فريق العمل وممثلي الأندية والجهات لتقديم نسخة مميزة بكل المقاييس، حيث ستقوم اللجنة المكلفة بزيارات إسبوعية للأندية المشاركة للمتابعة والتقييم على أن يتم في الختام إختيار ثلاثة أندية رياضية فائزة بالمراكز الأولى ومثلها من الأندية التخصصية

ودرج مجلس الشارقة الرياضي على إقامة هذا البرنامج سنوياً ويجمع باقة من الأنشطة والفعاليات الرياضية والثقافية والدينية والترفيهية والتعليمية بهدف إكتشاف المواهب في كل مجال وإتاحة الفرصة لهذه الفئة العمرية للإقبال على ممارسة الهوايات المحببة وإستثمار العطلة الصيفية بما يعود بالفوائد المرجوة على المنتسبين المشاركين على مدار الفعالية .

من جانبه أوضح أحمد السلمان، المكلف بمهام إدارة الفعاليات الرياضية والمجتمعية أن البرنامج يقام على أربعة محاور هي:الإستدامة وهنا الشارقة والهوية الوطنية، وأنا رياضي، إلى جانب بطولة الألعاب الإلكترونية لكرة القدم في نادي خورفكان الثقافي الرياضي والمسابقة الثقافية الرياضية بنادي دبا الحصن الثقافي الرياضي، وبطولة الألعاب الشعبية والتراثية بنادي المدام الثقافي الرياضي، ومهرجان الألعاب المائية الرياضية بنادي الذيد الثقافي الرياضي، مشيرا إلى أن البرنامج يتضمن باقة فعاليات وأنشطة منوعة تشمل حلقات تحفيظ القرآن الكريم وألعابا إلكترونية ومسابقات وورشا تعليمية في التعليق الرياضي والرسم والتصوير ومحاضرات تعليمية، ومحاضرات عن الاستدامة الرياضية.

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