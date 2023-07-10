ذهبيتان للشطرنج وبرونزية للدراجات في «الألعاب العربية»

المصدر: الجزائر- علي الظاهري ومسعد عبدالوهاب

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أهدى منتخبنا الوطني للشطرنج، الإمارات، أول ميداليتين ذهبيتين في دورة الألعاب العربية بالجزائر، بإحرازه المركز الأول في منافسات الفرق للرجال والسيدات، فيما حقق منتخب الدراجات الهوائية ميدالية برونزية في سباق الفرق ضد الساعة لمسافة 59 كلم، الذي أقيم في مدينة تيبازة ، مسجلاً زمناً قدره 1.28.09 ساعة، ليرتفع رصيد بعثة الإمارات إلى 9 ميداليات منها 6 ميداليات برونزية نالتها في الأيام الأخيرة بواقع ميداليتين لمنتخب ألعاب القوى و4 ميداليات لمنتخب أصحاب الهمم.

ضم منتخبنا للدراجات يوسف ميرزا وجابر المنصوري وعبدالله آل علي وسيف الكعبي، وتوج بالميدالية الذهبية المنتخب المغربي ،و أحرز المنتخب الجزائري الميدالية الفضية.

نتيجة مرضية

وأكد يوسف ميرزا دراج منتخبنا أن الميدالية البرونزية مرضية، وقال: «كان طموحنا حصد الذهبية ولم يكن مسار السباق سهلاً، وأتمنى أن يحالفنا التوفيق في مسابقات الفردي خلال الأيام المقبلة خاصة وأن الحظوظ متوفرة لرفع غلة الميداليات».

لقاء

من جهة أخرى، التقى يوسف سيف سباع آل علي سفير الدولة لدى الجزائر وسلطان بن مجرن رئيس وفد الدولة المشارك في الألعاب العربية، بحضور أحمد الطيب مدير الوفد، عدد من اللاعبين واللاعبات خلال مشاركة منتخباتنا، مؤكدين الثقة الكبيرة في أبناء الإمارات في الدورة.

وتابع سفير الدولة لدى الجزائر ورئيس وفد الإمارات منافسات اليوم الأول للمبارزة بصالة المجمع الرياضي النسوي في منطقة بن عكنون بالعاصمة الجزائرية، والتي شهدت تأهل حمد الجلاف وخالد المرزوقي من منتخبنا المبارزة إلى دور الـ 16 في سلاح الفلوريه، كما تأهلت زينب الحوسني وشيخة الزعابي إلى دور الثمانية في منافسات سلاح الإيبيه.

وشهد يوسف سيف سباع آل علي وسلطان بن مجرن مباراة الكرة الطائرة لمنتخب الإمارات للسيدات مع منتخب تونس، والتي انتهت بفوز تونس 3 - 0، والتقى السفير لاعبات المنتخب عقب المباراة، مشيداً بأدائهن أمام منتخب تونس صاحب الخبرة، كما تحدث بن مجرن إلى اللاعبات مشيراً إلى أن الرياضة لا بد فيها من فائز.

سلة الكراسي

وتأهل منتخب الإمارات لسلة الكراسي المتحركة إلى نصف النهائي رغم خسارته أمام الجزائر 30 - 84، ويلتقي مع منتخب السعودية غداً في المربع الذهبي، وجاء صعود منتحبنا بعد فوزين على كل من فلسطين وليبيا على التوالي.

الريشة الطائرة

واختتم منتخبنا للريشة الطائرة مشاركته بالخروج من دور ربع النهائي في منافسات الزوجي عبر الثنائي غدير الطاهري وفرح الحجي بعد مواجهة صعبة أمام ثنائي المنتخب الجزائري نهاد بن حوا وهدى فريد، فيما تعثر منتخبنا لكرة الطاولة بالخسارة أمام نظيره القطري 0 - 3. ويعول منتخبنا للملاكمة على بنات الإمارات في المشوار القادم من المنافسات بعد خروج الثنائي نواف علي الزحمي وحسين الشمار من دور ربع النهائي في منافسات وزن 57 كغم وزن 71 كغم، وواصل منتخبنا الوطني للشراع الحديث المنافسات البحرية في فئة الفردي في الجولة الثانية بمشاركة 9 أسماء واعدة من اللاعبين واللاعبات.

أصغر حكمة

أدارت الحكمة الإماراتية ميسون البلوشي،«19 عاماً» العديد من منافسات مسابقة الريشة الطائرة في «الألعاب العربية» بامتياز ،وتعتبر أصغر حكمة في المسابقة، إضافة إلى أنها أول حكمة إماراتية في تاريخ الريشة الطائرة بالدورة.وأعربت ميسون البلوشي عن سعادتها بنجاح أول تجربة خارجية لها، والتي تعتبر بمثابة انطلاقة جديدة في عالم التحكيم على المستوى الخارجي.

تمثيل مشرف

وأكد علي المرزوقي رئيس بعثة المبارزة والمدير التنفيذي لاتحاد الإمارات للعبة، أن دورة الألعاب العربية محطة مهمة للاحتكاك مع نخبة اللاعبين إلى جانب التمثيل المشرف لرياضة الإمارات، موضحاً أن الحدث محطة استعداد لمجموعة واعدة من اللاعبين الذين يعول عليهم المنتخب في المستقبل وسيبذل الجميع قصارى جهده من أجل تحقيق أفضل النتائج. وأضاف أن المنتخب الكويتي من أبرز المنتخبات المنافسة، وهناك العديد من المعايير ستحدد ملامح مسار الوصول إلى منصات التتويج أبرزها نتائج القرعة.

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