جائزة «محمد بن راشد للإبداع الرياضي» تتابع أداء الأبطال العرب

المصدر: دبي - البيان

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أكدت «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي» إحدى «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» على أهمية استمرار تنظيم الدورات والبطولات الرياضية العربية لما لها من أهمية كبيرة في تعزيز أواصر الأخوة بين الأشقاء والارتقاء بمستوى الرياضيين العرب في جميع الرياضات، كما هنأت القطاع الرياضي العربي لمناسبة تنظيم النسخة الخامسة عشرة من دورة الألعاب الرياضية العربية 2023 التي تستضيفها الجزائر حالياً وتستمر حتى 15 الجاري، وعلى الأجواء التنافسية الجيدة التي تشهدها الدورة الأكبر من نوعها.

أفضل أداء

وحثت الأمانة العامة للجائزة الوفود الرياضية العربية والرياضيين العرب المشاركين في جميع المنافسات على تقديم أفضل أداء ورفع مستوى النتائج بما يعكس قدرات الرياضيين العرب الذين يحققون تطوراً جيداً في جميع الرياضات والذي انعكس على نتائجهم في أولمبياد طوكيو 2020 الذي شهد تحقيق أفضل حصيلة عربية في تاريخ الدورات الأولمبية بلغت 18 ميدالية توزعت على 5 ذهبيات و5 فضيات و8 برونزيات، كما تم التأكيد على أهمية توقيت الدورة الرياضية العربية الذي يأتي قبل عام من إقامة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 33 في باريس من 26 يوليو إلى 11 أغسطس 2024، مما يعطي الرياضيين العرب الفرصة لرفع مستوى استعداداتهم وتأكيد جدارتهم بالتفوق، حيث تواصل الرياضة العربية تقديم نجوم جدد في مختلف البطولات وتؤكد قدرة الشباب العربي على منافسة الأبطال، وبعد التألق العربي في أولمبياد طوكيو بتطلع الجميع لمشاهدة أبطال رياضيين عرب جدد في الدورة الحالية في الجزائر يكونون مشاريع لأبطال قادرين على المنافسة على منصات التتويج في أولمبياد باريس 2024.

تكريم

وكرمت الجائزة أبطالاً رياضيين عرباً من مختلف الأجيال والرياضات ومن الجنسين، كما تواصل بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي راعي الجائزة وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الثاني لحاكم دبي رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رئيس الجائزة متابعة أداء الرياضيين العرب ونتائجهم. ويحرص مجلس الأمناء على منح الفرصة للرياضيين المبدعين من أصحاب التميز والإنجازات، وللمؤسسات الرياضية العربية المبدعة للترشح للمنافسة على مختلف فئات الجائزة ونيل شرف الفوز بها أسوة بالفائزين السابقين خلال الدورات الاحدى عشر السابقة من الجائزة من الإمارات والوطن العربي والعالم الذين بلغ عددهم 258 فائزاً في مختلف الفئات.

ويستمر الترشح للفوز بالجائزة حتى 31 أغسطس المقبل بطريقة لا ورقية، وعبر الموقع الإلكتروني وتطبيق الجائزة.

ورغم أن تنظيم دورة الألعاب الرياضية العربية يعد انتصاراً للرياضة العربية وأن المشاركين جميعهم فائزون بالتواجد في الحدث الرياضي العربي الكبير، ولكن في الوقت ذاته فإن المنافسات القوية تساهم في تعزيز أداء الرياضيين العرب والتأكيد على قدرتهم على رفع التنافس إلى أعلى المستويات من خلال حسن استعدادهم وحرصهم على تمثيل أوطانهم ورفع مستوياتهم وتقديم الأداء الفني والبدني العالي لتحقيق التطور المنشود للرياضة العربية وتحقيق إنجاز إضافي من خلال تواجد المبدعين منهم على منصة التكريم في دبي مع الفائزين الذين سيتم تكريمهم في حفل الدورة 12 من الجائزة في يناير 2024.

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