ختام ناجح لدورة أكاديمية اللياقة وبناء الأجسام في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

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اختتمت، أمس، بنجاح في أبوظبي، دورة المستوى الثاني التدريبية التي نظمتها أكاديمية الاتحاد الدولي للياقة البدنية وبناء الأجسام، بالتعاون مع شركة 316 للخدمات الرياضية.

وأشرف على فعاليات الدورة العقيد (م) عبدالكريم محمد سعيد رئيس مجلس إدارة الأكاديمية الدولية للياقة البدنية وبناء الأجسام IFBB في الإمارات والشرق الأوسط والتي تتخذ من دبي مقراً لها، وألقى المحاضرات المهندس وليد عبدالكريم مدير عام الأكاديمية، وسالم سعيد.

وأعرب عبدالكريم سعيد عن سعادته بنجاح الدورة مؤكداً على أهمية تنظيم مثل هذه الدورات الرياضية التي تسهم في رفع مستوى الوعي والتركيز على التدريب المنتظم في إطار المساعي لدعم تطور الرياضة الإماراتية.

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