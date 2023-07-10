‏«كوماندو جروب» يتوج بلقب «الإمارات الوطنية لمحترفي الجوجيتسو»

المصدر: أبوظبي - البيان

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توج فريق أكاديمية «كوماندو جروب» بطلاً لبطولة الإمارات الوطنية لمحترفي الجوجيتسو التي نظمها اتحاد اللعبة بالتعاون مع رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو (AJP) في صالة مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية، وجاء «A.F.N.T» وصيفاً، والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس ثالثاً.

حضر المنافسات وشارك في تتويج الفائزين عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، ومحمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو وعدد من ممثلي الأندية والأكاديميات والشركاء.

وأكد منصور الظاهري عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو أن البطولة نجحت في توفير منصة نموذجية تحتضن مجموعة من أبرز اللاعبين المحترفين حاملي الحزام الأسود والبني والبنفسجي، لاستعراض مهاراتهم على البساط والمنافسة على أعلى المستويات. كما ساهمت في تسليط الضوء على المواهب الناشئة في فئات البراعم والأشبال التي تمثل مستقبل اللعبة، بما يواكب خطط الاتحاد في تأسيس قاعدة متينة من اللاعبين القادرين على التألق محلياً وعالمياً.

وأكد أن مثل هذه البطولات القوية وفي هذا التوقيت تسهم في رفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين وجاهزيتهم، فضلاً عن تطوير أدائهم وصقل مواهبهم من خلال احتكاكهم مع لاعبين متمرسين يملكون مسيرة طويلة وتجربة متميزة في اللعبة، كما توفر لهم المناخ المثالي للتحضير والاستعداد للاستحقاقات المقبلة.

وأشاد منصور الظاهري بالأداء المتميز للاعبي الإمارات في الفئات المختلفة وخصوصاً فئة المحترفين، لافتاً إلى أن الإمارات تواصل إنتاج المواهب والأبطال، وتقود مسيرة تطور رياضة الجوجيتسو على الصعيد الدولي.

إقبال

وقال طارق البحري المدير العام لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو AJP: شهدت البطولة مشاركة كبيرة بالنظر إلى توقيتها الصيفي وفي موسم الإجازات، حيث رحبت البطولة بلاعبين من أكثر من 60 دولة، وبدا جلياً التواجد الكبير للاعبي فئة المحترفين انطلاقاً من إدراكهم لأهمية جمع النقاط التصنيفية في هذه المرحلة الحاسمة من الموسم وفي خضم الاستعدادات للمشاركة في البطولات المقبلة ومن أبرزها بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو والتأهل إلى جائزة أبوظبي العالمية للجوجيتسو.

مشاركة قياسية

وكانت مشاركة أكاديمية كوماندو جروب للجوجيتسو – أبوظبي في البطولة قياسية بأكثر من 200 لاعب في الفئات المختلفة، ومن ضمنها فئة المحترفين. ويقول مريستيان لارا المدرب واللاعب بالأكاديمية إن مشاركتهم في البطولة كانت رائعة وإيجابية. وأضاف: لدينا تشكيلة قوية من المشاركين في البطولة من اللاعبين المحليين ولاعبي أمريكا الجنوبية من المصنفين الأوائل عالمياً، حيث تمثل لهم هذه البطولات أهمية استثنائية كونها تتيح لهم فرصة الحصول على النقاط التصنيفية التي تعزز رصيدهم وتمنحهم الأولوية في المشاركة ببطولات الاتحاد ورابطة أبوظبي لمحترفي الحوجيتسو (AJP) ذات التصنيف الأعلى خصوصاً بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو.

ريادة

وعبر سلطان الحوسني، لاعب أكاديمية الوحدة عن سعادته بتحقيق ذهبية الحزام البني في فئة المحترفين وزن 69 كلغم وقال: البطولة وفرت فرصة جيدة للارتقاء بتصنيفي واختبار مهاراتي قبل المشاركة في البطولات الدولية المقبلة، وسعادتي كبيرة جداً بإضافة 1000 نقطة إلى رصيدي.

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