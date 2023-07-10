منتخب الرجبي بطل كأس آسيا

المصدر: دبي - العوضي النمر

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فاز منتخبنا الوطني للرجبي ببطولة آسيا المستوى الأول فئة الـ 15 لاعباً، بتغلبه على باكستان في مباراتي النهائي 95 - 0، و93 - 3 في نهائيات البطولة التي اختتمت أول من أمس في مدينة لاهور الباكستانية، محققاً إنجازاً كبيراً للدولة للمرة الأولى في تلك الفئة من المسابقات. وبفوزه باللقب تأهل منتخبنا لمستوى نخبة آسيا، مرافقاً منتخبات هونغ كونغ وكوريا الجنوبية وماليزيا.

خطوة مهمة

وقام قيس الظالعي، رئيس الاتحادين الآسيوي والعربي، بتتويج منتخب الإمارات بالكأس والميداليات الذهبية، معرباً عن سعادته بالإنجاز الذي يتحقق للمرة الأولى في تاريخ اللعبة بالدولة، وقال: تأهل منتخب الإمارات لصفوف النخبة الآسيوية يعتبر خطوة مهمة من خطوات الارتقاء باللعبة والسعي لمواصلة التميز للمشاركة في البطولات الدولية.

ظهر منتخب الإمارات فئة 15 لاعباً بمستوى متميز خلال المنافسات التي أقيمت في لاهور، فحقق فوزاً مهماً وكبيراً على باكستان في المباراة الأولى من نهائي بطولة آسيا المستوى الأول، التي أقيمت باستاد البنجاب الثلاثاء الماضي، وتمكن من تحقيق فوز كبير بنتيجة 95 - 0؛ ما يؤكد قوة الفريق واستعداده للمنافسة على البطولة، وعاد وحقق فوزاً كبيراً أيضاً في المباراة الثانية بنتيجة 93 مقابل 3.

وكانت المباراة الثانية فرصة لمنتخب الإمارات لتأكيد قوته، وإظهار مهاراته في الملعب، والحفاظ على الروح المعنوية العالية، حيث يعتمد المنتخب على تناغم اللاعبين وقوة الدفاع والهجوم لتحقيق الفوز وتقديم أداء مميز للاستمرار في تحقيق الانتصارات والمضي قدماً في البطولة، بهدف تحقيق اللقب القاري، والصعود إلى مستوى نخبة آسيا الموسم المقبل مع منتخبات هونغ كونغ وكوريا الجنوبية وماليزيا؛ حيث يبدأ مشوار التأهل لمونديال 2027 في أستراليا من العام المقبل.

تقدم

وأعرب محمد الزعابي، الأمين العام للاتحاد الإماراتي للرجبي، عن سعادته بأداء المنتخب والفوز الكبير الذي حققه في المباراتين؛ ما أهله للنخبة القارية، وأشاد بجهود اللاعبين والجهاز الفني في التحضير الجيد للمباراتين، مؤكداً أن الفوز يعكس التقدم الذي حققه الرجبي في الإمارات، ويعزز الطموح لتحقيق نتائج إيجابية في المباريات المقبلة.

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