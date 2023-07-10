«دبي لأصحاب الهمم» يدشن نشاطه الصيفي اليوم

المصدر: دبي - البيان

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يدشن نادي دبي لأصحاب الهمم فعاليات النسخة السابعة من نشاطه الصيفي، اليوم، تحت شعار «إلى القمم يا أصحاب الهمم»، ويستمر البرنامج حتى 3 أغسطس المقبل بمشاركة 200 من المنتسبين للنادي، ويشتمل على فعاليات رياضية ورحلات ترفيهية وورش فنية وأشغال يدوية وبرامج تدريبية تفاعلية ودورات تحقق 4 محاور هي المستقبل والابتكار والاستدامة والمهارات الحياتية.

قيم

وأكد ثاني جمعة بالرقاد رئيس مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم أن هيئة كهرباء ومياه دبي من أوائل الداعمين لبرامج النادي الصيفية والأنشطة الأخرى، وثمن مساندة معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي لأصحاب الهمم من أجل تحقيق طموحاتهم، وقال: النشاط الصيفي في كل عام يمثل مرحلة مهمة في مسيرة المشاركين تعزز العديد من القيم المجتمعية وصولاً إلى شغل أوقات «أصحاب الهمم» في العطلة الصيفية بما يعود عليهم بالمنفعة الذهنية والبدنية.

تمكين

ووجه ماجد العصيمي المدير التنفيذي للنادي الشكر إلى رعاة النسخة السابعة وإلى معالي سعيد محمد الطاير، على الرعاية الماسية للهيئة للنشاط الصيفي، مؤكداً دورها الكبير في دعم وتمكين أصحاب الهمم معرباً عن اعتزازه برعاية العديد من المؤسسات الحكومية والخاصة، والتي تعزز العمل المجتمعي المشترك بينها وبين النادي.

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