جامعة الشارقة تستضيف ورشة بطولة آسيا للقوة البدنية

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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نظمت جامعة الشارقة ورشة فنية ضمن الاستعدادات لبطولة كأس آسيا بالقوة البدنية للجامعات المقررة من 16-21 أغسطس المقبل، في التجمع الرياضي الأول للاعبي ولاعبات الجامعات داخل الإمارات المرشحين لتمثيل الدولة في البطولة من 13 جامعة هي الخليج الطبية، عجمان للعلوم والتكنولوجيا، الأمريكية بالشارقة، الإمارات وجامعة الشيخ زايد، وأكاديمية مانيبال للتعليم العالي في دبي، التقنية العليا، جامعة خليفة، ميدلسكس- دبي، نيويورك - أبوظبي، معهد روتشستر للتكنولوجيا - دبي، هيروت وات، برمنغهام - دبي، بالإضافة إلى جامعة الشارقة.

وتم إجراء اختبارات بدنية خاصة بالبطولة مع توجيه ملاحظات فنية وإرشادات للمشاركين لتحسين الأداء المهاري الفردي وتصحيح الأخطاء، وذلك بحضور الأستاذ الدكتور عيد كنعان، عميد شؤون الطلاب بجامعة الشارقة، وكادر قسم النشاط الرياضي برئاسة الحكم الدولي صلاح طاهر العامري، وبالتعاون مع الجهاز الفني والإداري للاتحاد الإماراتي ببناء الأجسام برئاسة فيصل الزعابي رئيس لجنة القوة البدنية ولجنة الخبراء متمثلة بمدرب منتخب الإمارات الوطني عمر الظاهري ورئيس لجنة الحكام إبراهيم عبدالله والسكرتير الفني للاتحاد عبد المجيد يزبك، بالإضافة لمدربي ومشرفي منتخبات الجامعات المشاركة بالبطولة.

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