منافسات سباق سن الفطامين تتواصل بميدان الذيد

المصدر: وام

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تواصلت اليوم منافسات سباق سن الفطامين في ميدان الذيد بتنظيم ومتابعة نادي الشارقة لسباقات الهجن والتي تضمنت 20 شوطا لسن الفطامين لهجن أبناء القبائل لمسافة 1500 متر.

وجاءت نتائج المراكز الأولى في الشوط الأول بفوز " نيران" لـ عوض سعيد عوض الكتبي بزمن قدره 2:8:21 دقيقة والشوط الثاني “ شاهين “لـ حمد عوض حارب عبدالله بزمن وقدره 2:6:33 دقيقة ”أفضل توقيت” والشوط الثالث " الشاهينية" لـ سيف عبدالله مطر الخاصوني بزمن وقدره 2:8:84 دقيقة والشـوط الرابع "شاهين" لـ سيف عبدالله مطر الخاصوني بزمن وقدره 2:7:56 دقيقة والشـوط الخامس "الشاهينية" لـ محمد عبدالله بن شميل الكتبي بزمن وقدره 2:8:66 دقيقة والشوط السادس "شاهين " لـ محمد سعيد محمد الكتبي بزمن وقدره 2:7:84 دقيقة.

وحقق " السرعة "لـ هويدن عبيد سلطان فاضل الفوز في الشوط السابع بزمن وقدره 2:10:9 دقيقة والشوط الثامن "شاهين" لـ يعروف صغير مرخان الكتبي2:7:49 دقيقة والشوط التاسع "الشاهينية" لـ محمد سعيد محمد الكتبي بزمن وقدره 2:8:70 دقيقة والشـوط العاشر "كفو" لـ حمد راشد محمد المتفيج بتوقيت وقدره 2:9:17 دقيقة و الشوط الحادي عشر " الشاهينية" لـ محمد سعيد الخاصوني بزمن وقدره 2:11:16 دقيقة والشوط الحادي عشر "مجد" لـ منصور عيد مصبح محمد بزمن وقدره 2:11:85 دقيقة.

أما الأشواط المفتوحة فقد حقق في الشوط الثالث عشر "وزن" لـ طارش علي بخيت المسافري الفوز بزمن وقدره 2:8:81 دقيقة والشوط الرابع عشر " المشهر" لـ راشد نايع الشاوي الغفلي بزمن وقدره 2:11:11 دقيقة والشوط الخامس عشر " الشبابية" لـ سعيد سالم بن طارش الكتبي بزمن وقدره 2:11:57 دقيقة والشوط السادس عشر" وحدان" لـ راشد نايع الشاوي الغفلي بزمن وقدره 2:9:3 دقيقة.

أما في أشواط الصعوب حقق في الشوط السابع عشر"شواهين" لـ سلطان عبيد فاضل بزمن وقدره 2:12:46 دقيقة والشوط الثامن عشر "مدمر" لـ مطر حمد عبدالله الكتبي بزمن وقدره 2:14:52 دقيقة والشوط التاسع عشر "مياسة" لـ علي راشد الخاصوني بزمن وقدره 2:10:81 وأخيرا الشوط العشرين ل " شاهين" لـ يعروف صغير مرخان الكتبي بزمن وقدره 2:9:12 دقيقة.

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