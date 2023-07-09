جائزة الإبداع الرياضي تؤكد أهمية الاستمرار في إقامة دورة الألعاب العربية

المصدر: وام

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أكدت "جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي" إحدى "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" أهمية استمرار تنظيم الدورات والبطولات الرياضية العربية لما لها من أهمية كبيرة في تعزيز أواصر الأخوة بين الأشقاء والارتقاء بمستوى الرياضيين العرب في جميع الرياضات.

وهنأت "الجائزة" القطاع الرياضي العربي لمناسبة تنظيم النسخة الـ 15 من دورة الألعاب الرياضية العربية 2023 التي تستضيفها الجزائر من 5 إلى 15 يوليو الجاري وعلى الأجواء التنافسية الجيدة التي تشهدها الدورة الأكبر من نوعها.

وحثّت الأمانة العامة للجائزة الوفود الرياضية العربية والرياضيين العرب المشاركين في جميع المنافسات على تقديم أفضل الأداء ورفع مستوى النتائج بما يعكس قدرات الرياضيين العرب الذين يحققون تطورا جيدا في جميع الرياضات والذي انعكس على نتائجهم في أولمبياد طوكيو 2020 الذي شهد تحقيق أفضل حصيلة عربية في تاريخ الدورات الأولمبية بلغت 18 ميدالية توزعت على 5 ذهبيات و5 فضيات و8 برونزيات.

وأكدت الأمانة العامة أهمية توقيت الدورة الرياضية العربية الذي يأتي قبل عام من إقامة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية الثالثة والثلاثين في باريس خلال الفترة من 26 يوليو إلى 11 أغسطس 2024، مما يعطي الرياضيين العرب الفرصة لرفع مستوى استعداداتهم وتأكيد جدارتهم بالتفوق حيث تواصل الرياضة العربية تقديم نجوم جدد في مختلف البطولات وتؤكد قدرة الشباب العربي على منافسة الأبطال؛ وبعد التألق العربي في أولمبياد طوكيو نتطلع لمشاهدة أبطال رياضيين عرب جدد في الدورة الحالية في الجزائر يكونون مشاريع لأبطال قادرون على المنافسة على منصات التتويج في أولمبياد باريس 2024 وما بعدها.

ويحرص مجلس الأمناء على منح الفرصة لجميع الرياضيين المبدعين من أصحاب التميز والإنجازات وكذلك للمؤسسات الرياضية العربية المبدعة للترشح للمنافسة على مختلف فئات الجائزة ونيل شرف الفوز بها أسوة بالفائزين السابقين خلال الدورات الـ 11 السابقة من الجائزة من دولة الإمارات والوطن العربي والعالم الذين بلغ عددهم 258 فائزا في مختلف الفئات.

ويستمر الترشح للفوز بالجائزة حتى يوم 31 أغسطس 2023 بطريقة لا ورقية عبر الموقع الالكتروني وتطبيق الجائزة.

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