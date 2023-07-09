أصحاب الهمم يرفعون رصيد الإمارات إلى 6 ميداليات في «الألعاب العربية»

المصدر: الجزائر -علي الظاهري ومسعد عبدالوهاب

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رفع محمد خليفة المزروعي لاعب منتخبنا الوطني لألعاب القوى لأصحاب الهمم رصيد الإمارات في النسخة 15 لدورة الألعاب الرياضية العربية المقامة في الجزائر، إلى 6 ميداليات بإحرازه الميدالية البرونزية لمسابقة 1500 م للكراسي المتحركة وهي الميدالية الرابعة لأصحاب الهمم والثانية له بعد برونزية مسابقة 100 م كراسي متحركة، لتبلغ محصلة منتخب أصحاب الهمم في ختام مشاركته 4 ميداليات بواقع ثنائية للمزروعي، علاوة على برونزيتين لسلطان الشامسي في دفع الجلة، وراشد الزيودي في رمي الرمح.

وكان منتخب ألعاب القوى للرجال اكتفى بميدالية برونزية وحيدة سجلها الشعالي حسن النعيمي في مسابقة المشي لمسافة 20 كلم بزمن قدره 1:43 ساعة، فيما حقق منتخب السيدات ميدالية برونزية وحيدة للاعبة فاطمة الحوسني في مسابقة رمي القرص بمسافة 43:53 متراً.

تتويج

وتوجت المستشارة منى خليفة الشامسي رئيس لجنة الاستئناف في دورة الألعاب العربية لاعب منتخبنا لأصحاب الهمم محمد المزروعي، مشيدة بقدرته على تحدى الصعاب وحصد ميدالية في ألعاب القوى رغم صعوبة المنافسة مع من هم أعلى منه تصنيفاً، ولاعبونا قهروا الصعاب.

وقالت: نهنئ دولة الإمارات بالإنجاز الذي حققه أصحاب الهمم في ألعاب القوى كما أهنئ محمد المزروعي على إصراره وأثمن هذا الإنجاز وأصحاب الهمم دائماً هم مصدر الهمة والسعادة بالنسبة لنا.

وعن التنظيم قالت: الجزائر أعادت الحياة لهذا التجمع بعد انقطاع منذ عام 2011 وجمعت العرب من جديد.

وحرص سلطان بن مجرن رئيس وفد الإمارات على الاتصال باللاعب محمد المزروعي بعد تتويجه في وهران وهنأه على حصد الميدالية الثانية، مؤكداً أن إنجازات أصحاب الهمم مصدر سعادة لشعب الإمارات في ظل ما توليه القيادة الرشيدة لهم من رعاية واهتمام.

وقال محمد المزروعي عقب تتويجه : أشكر قيادتنا الرشيدة على الدعم اللامحدود لأصحاب الهمم وأهديهم الميدالية الثانية والقادم أفضل.

نتائج

وواصل منتخبنا الوطني لأصحاب الهمم تألقه في منافسات كرة السلة على الكراسي المتحركة بتحقيقه فوزه الثاني على التوالي أمام نظيره الليبي بنتيجة 75 - 26، وسيختتم الدور التمهيدي بمواجهة أمام السعودية.

وشهد المباراة يوسف سيف بن سباع آل علي سفير الدولة لدى الجزائر وسلطان بن مجرن وتم على هامش المباراة تقديم درع التذكارية للدكتور عبدالرزاق ملوي رئيس الوفد الليبي وإيهاب حسنين رئيس الاتحاد العربي لأصحاب الهمم.

تأهل

وأسفرت نتائج مشاركة لاعبينا في ألعاب الدورة عن تأهل سباح منتخبنا الوطني سالم غالب إلى نهائي مسابقة 50 م فراشة.

ونجح منتخبنا الوطني للشطرنج في تخطي نظيره العراقي بنتيجة 3-1 في الجولة الأولى لمسابقات السيدات للفرق، فيما فاز فريق الرجال على المنتخب الجزائري A بنتيجة 2.5 مقابل 1.5 نقطة في الجولة الثانية.

ومن المقرر أن يختتم منتخبنا للشطرنج منافسات الفرق بخوض الجولات الأخيرة، حيث يلتقي فريق الرجال منتخبي الصومال والجزائر B، فيما يواجه فريق السيدات منتخبي الجزائر A وقطر.

وتخوض منتخباتنا منافساتها في أكثر من مسابقة اليوم، حيث يستأنف منتخب كرة الطائرة للسيدات مبارياته بمواجهة المنتخب التونسي بعد الفوز على قطر.

الدراجات الهوائية

وتشهد مدينة تيبازة بداية مشوار منتخبنا الوطني للدراجات الهوائية عبر المشاركة بطموحات كبيرة في سباق الفرق ضد الساعة لمسافة 59 كلم بمشاركة 4 دراجين يمثلون الإمارات وهم: يوسف الحمادي، عبدالله آل علي، وجابر المنصوري وسيف الكعبي.

وتنطلق في مدينة تيبازة اليوم منافسات الفرق لكرة الطاولة ويلعب منتخبنا مع قطر . الشراع الحديث

ويخوض منتخبنا الوطني للشراع تحدي فئة الفردي لليوم الثاني على التوالي عبر مشاركة ماجد آل علي وخليفة الرميثي ومحمد المرزوقي ومدية النيادي في تحدي «أوبتمست».

ويشارك في منافسات «ألكا 4» كل من محمد الزعابي وماجد المرزوقي وكاميلا خليفة القبيسي ومروة الحمادي، وضحى آل بشر في «ألكا 6» وبطلنا العالمي عادل خالد في منافسات «ألكا 7».

المبارزة

ويدشن منتخبنا للمبارزة مشواره في فئة الفردي بمشاركة حمد الجلاف وخالد المرزوقي في منافسات سلاح فلوريه، بينما تخوض زينب الحوسني وشيخة الزعابي منافسات سلاح ايبيه.

ويستأنف منتخبنا للملاكمة مشواره عبر تحدي السيدات حيث تخوض هيا جاسم النزال الأول في منافسات نصف النهائي لوزن 52 كلغم وجواهر الأميري في وزن 48 كغم في الدور ربع النهائي.

مباراة مهمة

قال عصام عبدالمعطي مدرب منتخب الإمارات لكرة الطائرة للسيدات، إنه تنتظرهم مباراة مهمة أمام تونس بعد راحة لمدة يوم في منافسات البطولة تليها مواجهة منتخب الأردن قبل خوض مباريات نصف النهائي والتي سترسم ملامح الفائزين بالمراكز الثلاثة .

مؤكداً الثقة الكبيرة ببنات الإمارات من أجل مواصلة الانتصارات رغم التحديات التي واجهت المنتخب ومن بينها عدم القدرة على إجراء الحصة التدريبية في الصالة قبل المباراة الافتتاحية أمام الجزائر بسبب تغيير الموقع قبل وقت قصير من بدء المنافسات.

مستقبل قال سومر حسن مرشد مدرب منتخب أصحاب الهمم لألعاب القوى: شاركنا بـ5 لاعبين وحققوا 4 ميداليات والمزروعي تصنيف T53 وتنافس مع تصنيف T54 وهم أقوى جسدياً وذهنياً ورغم ذلك استطاع المنافسة والحصول على المركز الثالث والبرونزية، وأنا متأكد من أن له مستقبلاً كبيراً لأن مستواه يتطور من بطولة إلى أخرى وبمعدل يبشر بالمزيد من الإنجازات.

احتفالية

أقام يوسف سيف بن سباع آل علي سفير الدولة لدى الجزائر، مأدبة غداء على شرف بعثة الإمارات المشاركة في دورة الألعاب العربية وذلك بمقر السفارة احتفاء بوفد الدولة المشارك في الدورة .

وتسلم يوسف سيف بن سباع آل علي من سلطان بن مجرن رئيس وفد الإمارات درعاً تذكارية مقدم من اللجنة الأولمبية الوطنية بهذه المناسبة، تقديراً للجهود الكبيرة التي تبذلها السفارة ودورها الفاعل في دعم مشاركة بعثة الإمارات وتسهيل الإجراءات كافة من أجل ضمان نجاح المشاركة في دورة الألعاب العربية.

حضر مأدبة الغداء فؤاد صادق البحارنة سفير مملكة البحرين لدى الجزائر والعقيد الركن فيصل الطنيجي الملحق العسكري في الجزائر وأحمد الطيب مدير الوفد الإماراتي ووفد من مجلس الشارقة الرياضي وعدد من أعضاء الوفد الإداري المشارك في «الألعاب العربية».

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