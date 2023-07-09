«كوماندو جروب» يتصدر «الإمارات للجوجيتسو»

المصدر: أبوظبي - البيان

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أسفرت منافسات اليوم الثاني لبطولة الإمارات الوطنية لمحترفي الجوجيتسو والمخصصة لفئتي الشباب والأساتذة عن فوز «كوماندو جروب» بالمركز الأول، وحل «الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس» في المركز الثاني، وأكاديمية A.F.N.T في المركز الثالث، ينظم البطولة اتحاد الإمارات للجوجيتسو بالتعاون مع رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو (AJP)، في صالة «مبادلة أرينا»، وستختتم المنافسات اليوم.

حضر منافسات اليوم الثاني وتوج الفائزين ،عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، ومحمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، والعميد محمد حميد بن دلموك الظاهري، ومنصور الظاهري عضوا مجلس إدارة الاتحاد، وأحمد عبدالرحمن العويس رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس.

تميز

وأكد محمد سالم الظاهري أن البطولة متميزة وعالمية المواصفات، وتصنف ضمن أقوى بطولات AJP التي تستقطب نخبة اللاعبين على الساحتين المحلية والدولية، وأشاد بمعدلات المشاركة المرتفعة للاعبين الدوليين في البطولة، وخصوصاً من فئة الأساتذة في ظل رغبتهم القوية للارتقاء في التصنيف عبر حصد 1000 نقطة إضافية.

مثمناً في الوقت ذاته الأداء المتميز للاعبي ولاعبات فئة الشباب من أبناء وبنات الإمارات الذين أثبتوا كفاءة عالية في المنافسات وقدرة على التفوق على نخبة لاعبي العالم، وقال: قدم اللاعبون أداءً مثيراً في فئة الأساتذة وشهدنا تألقاً لافتاً للشباب.

وأضاف: ترسخ أبوظبي ريادتها على صعيد الرياضة، وأصبحت بطولات الاتحاد وبطولات رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو وجهة رئيسية لنخبة الأبطال العالميين الطامحين لبلوغ القمة وأكبر مثال على ذلك تواجد لاعبين من 64 دولة في المنافسات.

تطوير

وثمن أحمد عبدالرحمن العويس جهود اتحاد الإمارات للجوجيتسو في تطوير الرياضة وتنظيم بطولات بمواصفات عالمية تجذب مشاركات من مختلف دول العالم، وتساهم في صقل المواهب المحلية وإعداد أجيال متعاقبة من الأبطال، وقال: يملك نادينا خارطة طريق واضحة للوصول إلى أبعد مدى في الرياضة، كما يتمتع بقاعدة صلبة من المواهب الشابة والناشئة التي سيكون لها شأن كبير في مستقبل الجوجيتسو.

وأضاف: نجح لاعبونا في المراحل السنية الناشئة في تحقيق مئات الميداليات الملونة في الأعوام الماضية من خلال المشاركة في بطولات الجوجيتسو المحلية والدولية، ونهدف لإعداد لاعبين مميزين قادرين على المنافسة في فئة المحترفين والأساتذة.

وأكد العويس أن النادي سيواصل إعداد الأبطال القادرين على الانضمام إلى صفوف المنتخبات والمساهمة في ترسيخ إنجازاتها في الساحات المختلفة. وثمن العويس تعاون أسر اللاعبين مع النادي ومساهمتهم في استمرارية أبنائهم في ممارسة الرياضة.

توقيت

وقال رينات عبد الكريموف، مدرب فريق «قيرغيزستان توب تيم»: تقام بطولة الإمارات الوطنية لمحترفي الجوجيتسو في توقيت مثالي يسبق بطولة العالم للجوجيتسو في منغوليا الشهر الجاري، وبطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، وبالتالي تعتبر فرصة مثالية لتكثيف الاستعدادات لهذه الاستحقاقات المهمة.

وأشاد عبد الكريموف بالمستوى الفني للبطولة وتواجد نخبة من لاعبي العالم مما ساهم في إثراء المنافسات، مؤكداً أن فريقه يسعى بقوة للتواجد في بطولات أبوظبي كونها تمثل ملتقى للرياضيين من مختلف أنحاء العالم.

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