فعاليات "صيف العين" الرياضي تنطلق بمركز المؤتمرات

المصدر: وام

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أطلقت "مجموعة أدنيك" نسخة "صيف أبوظبي" الرياضي بمدينة العين تحت عنوان "صيف العين الرياضي"، والتي تستمر حتى 20 أغسطس المقبل بمركز العين للمؤتمرات.

وتنظم الفعاليات الصيفية، شركة "أدنيك للخدمات"، التابعة لمجموعة أدنيك، بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، بهدف تشجيع أفراد المجتمع على اتباع أنماط حياة صحية، من خلال ممارسة الرياضة والأنشطة البدنية المختلفة، في بيئة ملائمة وآمنة ضمن ملاعب داخلية مكيفة خلال فصل الصيف.

وتستقبل الفعالية أفراد المجتمع والمجموعات والعائلات وجميع محبي الرياضة من مختلف مستويات اللياقة البدنية يومياً خلال أيام الأسبوع؛ حيث توفر مساحات استثنائية مجهزة وفق أعلى المواصفات، لإتاحة الفرصة لأفراد المجتمع في مدينة العين لممارسة الأنشطة الرياضية، وتتضمن ملعبين لكرة القدم، والبادل تنس، والكرة الطائرة، وملعب كرة السلة، و5 ملاعب للريشة الطائرة، ومضماراً للجري.

ويأتي إطلاق "صيف العين الرياضي" تلبية للطلب المتنامي والإقبال الكبير على نسخة العام الماضي.

وتسلط النسخة الحالية من الفعالية الضوء على دور أبو ظبي في دعم الرياضة من خلال مرافقها العالمية المتعددة، لتعزيز مكانتها كعاصمة عالمية للرياضة.

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